El Granada CF termina un curso inolvidable

Concluyó la temporada vigésimo quinta del Granada CF en la máxima categoría. Una campaña que ha tenido grandes éxitos, que debe quedar en el recuerdo para una afición que lamentablemente no ha podido disfrutarla apoyando a su equipo y que quizá tarde tiempo en repetirse. Un equipo que probablemente se convierta en leyenda como lo fue aquel que logró el primer ascenso a Primera formado por Floro, Millán, González, Maside, Bonet, Mesa, Trompi, Cesar, Martínez, Bachiller y Liz.

Porque lo logrado no es fácil para una entidad que, es evidente, está en crecimiento y que mal haría en no intentar retener el talento con el que cuenta en todos los ámbitos para prolongar el buen momento en que se encuentra. Se cerró el año con un empate que permite terminar noveno, poder ingresar diez millones y medio de euros y afrontar el mercado de fichajes con más capacidad económica si es que la apuesta es mantener la proyección deportiva.

La fiesta

Al término del duelo ante el Getafe, Diego Martínez convocó a todos sus jugadores, cuerpo técnico, médico y resto del staff del club incluido el conductor del autobús, entre otros, para que bajaran al césped de Los Cármenes. Era el momento de reconocer a todos el trabajo realizado en una intensa temporada en la que la suma de todos ha sido esencial para alcanzar los logros obtenidos. Hubo bromas, risas y foto de familia como forma de soltar toda la tensión acumulada. Una especie de despedida para muchos que también se vivió durante el partido.

Despedidas

Porque el aplauso que le brindaron sus compañeros a Fede Vico cuando fue sustituido suena a despedida, como ocurrió con Rui Silva, que dijo adiós sin jugar. Según el míster rojiblanco estaba pactado con el luso y Aarón quien iba a jugar los últimos partidos de competición. Seguramente la situación, con algo en juego y público en las gradas, habría sido muy distinta simplemente por tener el guardameta portugués, que acudirá a la Eurocopa, un reconocimiento a su trayectoria como rojiblanco. Llegó en silencio y se irá igual. Una pena. Un ejemplo de comportamiento y rendimiento que será muy complicado reemplazar. Otros como Yangel Herrera y Kenedy, además de Quina, probablemente no vuelvan a vestir la camiseta rojiblanca más y tampoco se podrán despedir como merecen.

El no vencer el pasado domingo ni siquiera marcar hizo que no se igualara el mejor dato de victorias conseguidas en una misma temporada que databa de la campaña 1982-1983 en la que se sumó un total de 26 triunfos. Tampoco se superó la cifra de goles a favor en una misma campaña que seguirá estando en 83. Sin embargo, este equipo ha logrado grandes hitos durante todo el año, muchos positivos y alguno negativo. En este segundo apartado destacan los 65 tantos encajados, siendo la primera vez que el Granada CF es el más goleado de una Liga en Primera. Pero también otros como las 25 victorias en 58 encuentros; el hecho de no repetir ni una alineación en cada una de las 38 jornadas; sumar más puntos que nunca en una primera vuelta en la élite o vencer en el Camp Nou al FC Barcelona, algo que no se había logrado. Y todo ello sin contar que ha jugado en su estreno nada menos que quince partidos en Europa.

Incertidumbre

Pero, sin duda, lo que más genera dudas es quién liderará el proyecto 2021-2022 desde el banquillo. Rumores hay muchos, sobre la continuidad o no de Diego Martínez y su equipo de trabajo. El preparador vigués volvió a insistir al término del duelo ante el Getafe que toca analizar y reflexionar. Para muchos eso es sinónimo de que se irá porque de querer continuar lo habría hecho ya. Otros consideran que el técnico quiere presionar a la propiedad para garantizarse un proyecto de futuro en cierto modo ganador dentro de las posibilidades de la entidad. Sea como fuere, la realidad es que a día de hoy nadie sabe quien ocupará el banquillo nazarí y la incertidumbre de la afición crece.

Verano largo

El curso 2021-2022 dará comienzo el 15 de agosto. O lo que es lo mismo, restan 82 días para que regrese el fútbol aunque los jugadores volverán al trabajo en torno a la primera semana de julio. El próximo 11 de junio dará comienzo la Eurocopa y cuando hay en evento de ese tipo, el mundo del fútbol se paraliza en cierta forma. Los fichajes se frenan y se espera a los movimientos de los grandes equipo para, a partir de ahí, los que tienen menos capacidad económica puedan reforzarse con jugadores cedidos de dichos equipos, lo que afecta de manera decisiva en el mercado. Por tanto, y teniendo en cuenta que el Granada CF tiene una base más que consolidada y atada, seguramente los nuevos jugadores que se vayan incorporando irán cayendo a cuentagotas. Espera un verano largo aunque movimientos siempre habrá.

El acto

El próximo sábado el club, con motivo del 90 aniversario de su fundación, realizará en el Estadio Nuevo Los Cármenes un acto que muchos aficionados estaban esperando. Será el momento de reconocer a los seguidores su fidelidad. El Covid-19 impedirá que sea un acto más grandilocuente pero seguro que provocará mucha ilusión entre los abonados más antiguos del club. Aquellos que lleven más de 50 o de 25 apoyando a la entidad de manera ininterrumpida recibirán una insignia de oro o de plata, respectivamente. Un detalle en estos tiempos que corren tras 14 meses sin poder al equipo de sus amores en directo ni poder acudir a la instalación del Zaidín. Poco a poco se va viendo la luz y el club ya trabaja en la campaña de abonos para la próxima campaña tras un año sin carnet ni, por tanto, ingresos en ese apartado.