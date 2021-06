Aunque defender no suele ser cosa de una única línea en un equipo, cuando un equipo encaja 65 goles en 38 partidos, los ojos se centran en los zagueros. En la temporada recién concluida, si ha habido un aspecto muy mejorable en el Granada CF, ese ha sido el sistema defensivo. Un total de doce jugadores han gozado de minutos a lo largo de la temporada, sea en LaLiga Santander, Europa League o la Copa del Rey. Y en especial, una posición se ha llevado la palma: la del lateral derecho.

Hasta ocho jugadores han pasado por dicha zona. En concreto: Foulquier, Víctor Díaz, Quini, Vallejo, Nehuén, Pepe, Fobi y Antonio Puertas. Y es que las lesiones, que han sido una plaga durante todo el curso, se cebaron especialmente en los laterales tanto diestro como zurdo. Con tanta carga de partidos era normal que los problemas físicos, en especial musculares, hicieran acto de presencia como así ha sido. Ser la defensa más goleada de la competición liguera con diferencia suele ser sinónimo de mala situación clasificatoria, pero ese ha sido el gran éxito de los rojiblancos en la campaña 2020-2021. Concluyeron y siempre se estuvieron entre los diez primeros y eso tiene mucho mérito.

Cuatro fijos

Si se analizan los números de la docena de futbolistas que han pisado el verde, destaca que Diego Martínez tenía muy claro quienes eran sus hombres de confianza en la línea de atrás. Estos no son otros que Foulquier, Domingos Duarte, Germán y Carlos Neva. Salvo el capitán gaditano, que no se ha perdido ningún partido por lesión aunque sí por sanción o para darle descanso, Nehuén y Adrián Marín, el resto ha tenido que ver como mínimo un partido desde la grada por no estar bien físicamente.

Doce fueron los zagueros que gozaron de minutos en las tres competiciones

De todos ellos, el que más minutos ha tenido en las tres competiciones ha sido Germán, con casi 4.000 (3.936), pero Foulquier, Duarte y Neva también superan la barrera de los 3.000. De los dos jugadores cedidos con los que contaba Diego Martínez, el que más tiempo ha estado sobre el verde ha sido Jesús Vallejo, con un total de 2.393 en 37 partidos, 26 de ellos como titular. Nehuén, por su parte, ha sido una de las grandes decepciones pese a haber participado en 26 duelos, once de ellos completos. Pero nunca gozó de la confianza del técnico.

Las lesiones

Como tampoco la ha tenido Adrián Marín, uno de los dos refuerzos del mercado invernal, que pasará a la historia por su asistencia a Jorge Molina en el Camp Nou que supuso el 1-2 y la histórica victoria ante el Barcelona. Únicamente ha disputado 254 minutos repartidos en ocho duelos, tres como titular y tan sólo uno completo. Y es que el míster vigués tenía claro cual era su defensa. En principio Dimitri Foulquier no era el elegido para el lateral diestro pero las lesiones de Quini y Víctor Díaz le permitieron tener continuidad y ha terminado por ser el más utilizado atrás tras Germán.

Era evidente que ante tanto encuentro, las rotaciones iban a hacer acto de presencia pero al gallego le hubiera gustado contar más con Víctor Díaz y Quini, sus hombres de confianza y que cuando los ha tenido disponibles no ha dudado en emplearlos. En especial el segundo, que desde que superó el calvario de lesiones, ha sido indiscutible para suplir a Carlos Neva en la izquierda y, en ocasiones, para actuar en la derecha que es su posición natural.

Neva y Pepe

Aunque han sido dos las gratas noticias de la defensa nazarí este curso. La primera fue la confirmación de Carlos Neva, que llegó a ser el futbolista de campo a finales de enero que más minutos había jugado de todos los equipos de la máxima categoría del fútbol español sumando todas las competiciones. Pero su cuerpo dijo basta. Se lesionó antes del descanso ante el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona y desde entonces su trayectoria no fue la misma. Se recuperó y pudo disputar la eliminatoria ante el Manchester United pero no estaba al 100% y en Liga, ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, volvió a caer lesionado. Fue el final de su gran temporada.

Las lesiones han sido las grandes protagonistas durante toda la temporada

La otra sorpresa fue Pepe. El jugador nacido en Linares, que también tuvo problemas físicos tras lesionarse en el único encuentro que disputó con el filial, ha sido un miembro más de la primera plantilla. Supo aprovechar su momento y, pese a no ser un jugadores brillante ni técnicamente depurado, sí que se ha mostrado siempre muy serio, contundente y concentrado en tareas defensivas. Casi siempre actuó de lateral aunque en algunos momentos lo hizo como central pero en defensa de tres con dos carrileros.

Los carrileros

Precisamente ese sistema que ha empleado Diego Martínez en numerosas ocasiones no ha sido el que más rédito ha dado a los rojiblancos esta campaña. Sobre todo en Segunda División A dio mucho resultado para sellar los partidos e incluso en la 2019-2020, pero en esta última temporada no ha sido así. En ocasiones dicho dibujo (1-5-2-3) se empleó por la falta de centrocampistas disponibles ante tanta lesión, pero los ajustes necesarios sobre todo cuando le ganaba el rival la espalda a alguno de los dos carrileros no funcionaron y por ahí llegaron muchos de los tantos encajados.

Y es que en total, los rojiblancos han recibido 84 goles en 58 partidos. En Liga fueron 65 los tantos encajados, con cinco goleadas de cuatro o más tantos. Pero además, en hasta once encuentros fueron como mínimo tres los goles recibidos. Y con esas cifras ganar un partido es muy complicado. Pero no todo fueron malas noticias. También se ha dejado la portería a cero en 18 ocasiones y eso también debe ser mérito, en parte, de la zaga.

Los canteranos

Completaron la docena de efectivos con minutos tanto Sergio Barcia como Fobi. Ambos formaron parte del Recreativo pero las necesidades del primer equipo en el famoso duelo ante la Real Sociedad les permitió debutar en Primera División. Barcia, que jugó el partido completo ante los donostiarras, fue convocado en Liga en cuatro partidos más aunque no gozó de minutos. También gozó de 16 minutos en Copa. Un recuerdo que no se le olvidará en la vida.

Situación

De todos los integrantes de la defensa del Granada CF de la temporada 2020-2021 de la primera plantilla, únicamente Vallejo y Nehuén cumplen contrato al estar cedidos por el Real Madrid y el Atlético, respectivamente. El resto, en principio, continuarán pero un par de centrales será necesario que lleguen que ofrezcan competencia a Duarte y Germán, pues este último cumplirá en diciembre 35 años.