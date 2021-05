Rui Silva, presencia nazarí en la Eurocopa

Rui Silva, guardameta del Granada CF, ha sido convocado por Portugal para formar parte de la expedición lusa que disputará la Eurocopa este próximo verano. El futbolista rojiblanco compartirá la portería con Rui Patricio y Anthony Lopes. En principio, será el tercer portero de la selección lusa.

A pesar de haber sido llamado en varias ocasiones por Fernando Santos, seleccionador de Portugal, Rui Silva no ha podido debutar de manera oficial con la camiseta de su país, aunque sí lo ha hecho en partidos amistosos.

El que, contra todo pronóstico, no ha entrado en la lista final de Santos ha sido Domingos Duarte. El zaguero del Granada CF no ha conseguido convencer al técnico portugués y no podrá disfrutar junto a sus compañeros de la competición continental que tendrá lugar en varias sedes y comenzará el 11 de junio. José Fonte, Pepe y Rúben Días serán los centrales que se disputarán dos puestos.

Portugal está encuadrada en el complicado Grupo F, donde se verá las caras con los combinados de Hungría, Alemania y Francia.

La lista de Portugal al completo:

Porteros: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) y Rui Silva (Granada CF).

Defensas: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampistas: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Real Bétis Bolompié);

Delanteros: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), João Félix (Atlético Madrid) e Rafa Silva (SL Benfica).