Ridículo del Granada CF que cierra el año con una derrota ante el Sevilla FC (0-3)

El Granada CF cerró 2023 con una nueva derrota por 0-3 ante el Sevilla que no tuvo que emplearse a fondo para vencer a un equipo sin alma ni calidad y que se hunde, poco a poco, en la tabla clasificatoria de Primera División. La afición mostró su desencanto con la gestión y el juego de sus futbolistas, que está visto que no dan el nivel para lograr la permanencia en la élite del fútbol español.

Con la principal novedad de Antonio Puertas por el albanés Myrto Uzuni, Alexander Medina tan sólo movió una pieza con respecto a los dos últimos encuentros que ha dirigido. Pero es evidente que el equipo no da para más. Es la pura realidad. Los rojiblancos fueron dominados por los de Quique Sánchez Flores que debutaba en el banquillo sevillista junto a un ex como José Luis Oltra. Nada más empezar, una internada de Pedrosa la tuvo que despejar Ignasi Miquel a saque de esquina. Fue un primer aviso. Dos minutos después, André Ferreira tuvo que lanzarse al suelo para atajar una internada de En-Nesyri.

Flojos

No fue precisamente la mejor puesta en escena pues los hispalenses, cuando atacaban, tenían demasiadas facilidades para generar peligro. Sin embargo, su buen inicio se fue diluyendo conforme fue pasando el tiempo. A los locales, por su parte, les costaba mucho hacer daño en línea de tres cuartos. Gonzalo Villar no lograba contactar con los puntas y Bryan, en banda, apenas apareció. El único acercamiento con cierto peligro fue un remate desde lejos de Villar que se marchó alto.

Pero en el primer disparo a puerta que tuvieron los visitantes, abrieron el marcador. En una contra, el cuero le llegó a Pedrosa que disparó, le rebotó a Ricard y bajó de tal manera que superó a André Ferreira y En-Nesyri, en boca de gol, tocó lo justo para poner el 0-1. Dieciocho jornadas sin dejar la portería a cero. Ahí es nada. El tanto sentó como una jarro de agua congelada, porque frío ya hacía de por sí en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Tocaba remontar otra vez.

Golazo

La reacción no llegó y eso lo aprovecharon los de Sánchez Flores, que nueve minutos más tarde (32’) abrieron brecha en el electrónico con un auténtico golazo fruto del enésimo error defensivo de los granadinistas. Esta vez fue Raúl Torrente el que entregó, en la salida desde atrás, el esférico a En-Nesyri lo que fue aprovechado por Ocampos para, desde más de 30 metros, chutar con potencia alojándose el cuero en la escuadra de un André Ferreira no gana para disgustos.

Fue el momento de alzar la voz, y la grada coreó el ya clásico “directiva dimisión”. Claro que el club no tiene directiva, es un Consejo de Administración y sus dueños hacen y deshacen a su antojo porque los que llevan el día a día, como es el caso de Alfredo García Amado, es un empleado más además de consejero. Sin embargo, la afición tenía que desahogarse ante el desastre, partido a partido, que ve de su equipo.

Pudo ser peor

Con 0-2, el Sevilla FC tenía muy claro que hacer. Se pertrechó atrás, con línea de cinco, saliendo a la contra cuando podían. Vivió tranquilo pese a que Lucas Boyé y Sergio Ruiz quisieron levantar el ánimo a sus compañeros a base de casta. El argentino, a cuatro minutos del descanso, realizó el primer remate entre los tres palos en plancha y de cabeza a centro de Puertas. Precisamente el almeriense lo intentó ya en el alargue tras ganar línea de fondo pero su intentó fue repelido por la zaga sevillana a córner. Y del posible 1-2, pudo llegar el 0-3 si la fortuna no se alía con los granadinos tras un disparo de Pedrosa que se estrelló en el larguero.

Fue la última acción de una primera mitad para olvidar que terminó con una pitada de los seguidores a sus futbolistas y con hinchas que decidieron marcharse a casa y no pasar más frío en el campo. El juego no invitaba hacer, sobre todo en la gente mayor, un esfuerzo por intentar ver a su equipo remontar. De hecho, la pitada que se llevaron los rojiblancos no fue más que un reflejo de su rendimiento.

Alexander Medina movió ficha en el descanso dando entrada a Uzuni por Gonzalo Villar pero sin tiempo para ni siquiera adaptarse al nuevo sistema con el albanés sobre el terreno de juego, una acción de estrategia terminó por finiquitar el choque en el minuto 49 si es que no lo estaba ya. Una falta lateral botada por Suso fue rematada de cabeza de manera impecable por Sergio Ramos, haciendo el 0-3.

Sin reacción

El papelón del ‘Cacique’ y sus jugadores era de época. Si se iban al ataque, el Sevilla podía hacer una sangría ante la endeblez defensiva de su rival. Pero no les quedaba otra, por dignidad, que irse arriba para recortar distancias. Y lo pudo hacer en el 63’ en una clarísima ocasión de Antonio Puertas que desbarató Dmitrovic.

En el último cuarto, y con los aficionados poco a poco desfilando camino a casa hasta para dejar el estadio a la mitad como mucho, el choque fue un tedio en el que ninguno de los dos equipos tuvieron claras ocasiones de gol. Y así finalizó un 2023 cuya segunda mitad de año va de desastre en desastre.