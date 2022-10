Abelardo: "El Granada CF tiene una plantilla confeccionada para el ascenso directo"

El entrenador del Sporting, Abelardo Fernández, aseguró que el Granada CF "tiene una plantilla confeccionada para el ascenso directo" pero que su equipo "va convencido de que puede ganar y hacer daño a cualquiera".

Para el técnico gijonés, "hay mucha igualdad y cualquier equipo es muy difícil de ganar, pero el Granada CF tiene una plantilla con muchos jugadores de Primera y también le está costando ganar o el Levante, que tiene diez puntos pero seguramente acabará estando arriba".

Balance defensivo

El entrenador asturiano indicó que preferiría llevar “un balance de goles de 10-3 en lugar del 14-9" y reconoció que "está costando el trabajo defensivo de todo el equipo, un trabajo de todos y no únicamente de la defensa".

El ex de Alavés y Espanyol declaró que “es muy pronto para saber dónde estará el equipo y ahora toca jugar ante los cuatro rivales más fuertes de la categoría junto a Las Palmas”. Un duelo en Los Cármenes para el que ha dejado fuera de la convocatoria a Gragera por "decisión técnica porque físicamente está bien, no tiene ningún problema" y recordó que Rivera y Zarfino "estuvieron muy bien ante el Villarreal, Gragera y Pedro en Ponferrada y Gragera y Zarfino ante el Andorra y Nacho tuvo muy buenos minutos en Tenerife" a la vez que ha advertido de que hay otro partido muy exigente el lunes "y seguramente no será el mismo once en Granada”.

Pedro Díaz y Djurdjevic

Abelardo dejó abierta la duda de la presencia de Pedro Díaz en el once inicial, "ha entrenado bien y si viaja tiene opciones de participar", y apuntó que la lesión de Aitor "abre la puerta a la titularidad de Jony, que no tiene por qué ser ante el Granada CF pero es una posibilidad para adaptar a algún jugador a la posición de Aitor".

Esta temporada el Sporting no está dependiendo tanto como las anteriores de los goles de Djurdjevic y Abelardo destaca que han conseguido "más goles de estrategia de lo esperado" y que no le preocupa que el serbio llevase varios partidos sin marcar dado que ante el Villarreal "B" hizo "un trabajo fantástico" aunque no anotara.