Aquí se verán los partidos del Granada CF en Primera División por televisión

El próximo 11 de agosto regresa la competición en Primera División y tras un año de ausencia tras pasar por Segunda, son muchos los aficionados del Granada CF que esperan ver a su equipo por televisión sobre todo en los encuentros de casa.

La ahora denominada LaLiga EA Sports será emitida por diferentes plataformas televisivas en las que se podrán ver todos los encuentros de la competición durante la temporada 2023-2024. Pocos cambios hay con respecto a la pasada campaña. En concreto, los duelos de Primera División se podrán seguir viendo tanto en Movistar, como en Orange, DAZN y Gol Play.

Los diez partidos

En el caso de Movistar, la Primera División se verá al completo a través de los canales LaLiga TV, en los canales DAZN LaLiga dentro del dial pero también en la aplicación DAZN integrada en su descodificador, y en el canal Gol Play que es abierto. Por su parte, los abonados a Orange TV podrán seguirla por los mismos canales tanto con el decodificador como, en el caso de los encuentros que emita DAZN, por su aplicación.

Sólo cinco encuentros

En estas dos plataformas se podrán presenciar todos los choques de las 38 jornadas pero no así mediante DAZN, que tan sólo emitirá cinco partidos por jornada. No obstante, para los que no se quieran dar de alta en DAZN y tengan Prime Video, dicha plataforma permite contratar la suscripción a DAZN y ver los cinco partidos de cada jornada a través de su plataforma.

Cada jornada se emitirá un encuentro en abierto y será por el canal Gol Play, antiguo Gol Televisión, que emite en abierto por TDT y ofrece su señal en HD a operadores de pago. Por lo que se refiere a los bares, también podrán contratar dicho servicio para presenciar LaLiga EA Sports que estará disponible en Movistar, Orange, barTV, Agile TV y Avatel.