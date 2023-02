Borja Garcés: "Para el Tenerife jugar contra el Granada CF es una motivación extra"

El jugador del Tenerife Borja Garcés ha manifestado este miércoles que el hecho de que el Granada CF sea el mejor local de LaLiga SmartBank y que no haya perdido en casa, supone "una motivación extra" para el conjunto blanquiazul para el partido del próximo viernes en el estadio Nuevo Los Cármenes.

El delantero melillense ha declarado en rueda de prensa que quieren ir "a por los tres puntos" en el feudo rojiblanco, y "alargar" la buena racha del equipo tinerfeñista, que acumula ocho jornadas sin conocer la derrota, con tres victorias y cinco empates.

"Gusta jugar"

Garcés sabe que el Tenerife afrontará en Granada un encuentro "de los que gusta jugar" pero no quiere mirar la clasificación ni pensar más allá del viernes, sino ir "partido a partido", según ha dicho, como puso de moda Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, el club dueño de sus derechos.

El ariete cedido por el Atlético de Madrid ha añadido que no cree que fuese decisivo el gol que anotó en Cartagena en la victoria por 0-1, y sí esas conversaciones con los dirigentes del equipo para quedarse en la plantilla hasta final de temporada. "Siempre he estado tranquilo porque mi intención era quedarme aquí y ser importante, no he pensado nunca en moverme", ha zanjado.

Asimismo, reconoce que ahora, con más minutos, "vas cogiendo confianza y eso hace que juegues mejor, aunque no estoy en mi mejor momento, seguro que voy a ir a más", ha expresado en alusión a sus tres últimos partidos como titular.