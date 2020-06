Poco a poco, la actividad se está retomando en el Granada CF. Tras el confinamiento y el teletrabajo, los empleados de la entidad rojiblanca se están reincorporando a sus puestos y una buena prueba de ello es la tienda oficial que el club tiene en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. El espacio comercial se ha tenido que adaptar a las medidas exigidas por el Gobierno y, aunque hasta el momento no presenta un gran volumen de facturación debido a la situación que se vive en el país, está comenzando a realizar campañas para que los aficionados rojiblancos adquieran la gran variedad de productos que están en venta.

Así lo reconoce Paula de la Peña, directora de Área de Relaciones Externas y Desarrollo, que señala que “el nivel de facturación es muy bajo por ahora, de ahí que se haya abierto tan sólo una de las dos tiendas. Existe un goteo muy inferior al que estábamos acostumbrado en esta época del año”. Y lo justifica apuntando que “a día de hoy, la gente no tiene entre sus prioridades el consumo y se nota a nivel de facturación, porque nuestro producto no deja de ser un capricho y, en cierto modo, un artículo de lujo”.

Online

De la Peña, la mano derecha de Antonio Fernández Monterrubio, director general del club, tiene claro que “a final de temporada es normal que se vendan menos camisetas”. No obstante, durante el confinamiento la tienda ha funcionado de manera online y su rendimiento ha dejado “muy contentos” a los responsables de la entidad dado que “ha sido la única baza de facturación que hemos tenido”. Aún así, las ventas han estado “por debajo de unos índices normalizados”.

La otra tienda que tiene el club en el Centro Comercial Neptuno no ha abierto sus puertas aún

Con la reapertura de la llamativa tienda de la instalación del Zaidín, el Granada CF se ha visto obligado a tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad de sus clientes. En concreto, se han instalado mamparas en los puestos de caja y serigrafía, numerosos carteles informativos y los probadores no se pueden usar temporalmente. Y es que todo lo que un visitante toca, si no lo compra, es automáticamente desinfectado por una trabajadora cuya labor es esa en exclusividad, exceptuando la ropa.

Porque para la vestimenta se ha fijado un protocolo al no poder probársela el comprador. “Todas aquellas prendas que un cliente manipule y no adquiera, se retiran para una posterior desinfección y no se vuelven a colocar en los percheros”, desvela. Para ello, se han fijado dos horarios de desinfección por medio de “máquinas de ozono que hemos comprado, uno al mediodía y otro por la noche que es más prolongado”.

Protegidos

Además, todos los empleados están protegidos y hay personal que se dedica únicamente a desinfectar la alfombra de la entrada, informar a los clientes de la obligatoriedad de usar mascarilla, usen el gel hidroalcohólico y controlar que no se supere el aforo, que es de un máximo de 20 personas”. Junto a ello, se invita al cliente a comprar por medio de tarjeta de crédito para tratar de reducir al máximo un posible riesgo.

El Granada CF está muy satisfecho con los resultados obtenidos con el patrocinador técnico

Debido a que la actividad económica se está empezando a retomar, la otra tienda que el club tiene en el Centro Comercial Neptuno no ha sido abierta y no se sabe fecha de su apertura. Antes de que el coronavirus hiciera acto de presencia, desde la entidad se habían lanzado una serie de campañas que tuvieron poco recorrido, como la del Día del Padre o una de ropa casual que Paula de la Peña destaca que “vamos a seguir promocionando en estos días”.

Pérdidas

En una semana en la que arranca de nuevo la competición, el hecho de que no haya aficionados que acudan, por ejemplo, al duelo ante el Getafe hará que ese repunte de ventas de los días de partido no se tenga. Porque la responsable de Desarrollo apunta que cuando juega el Granada CF en casa las ventas “eran importantes, y eso también lo vamos a perder en este final de temporada”.

Gran parte de culpa de esa buena facturación cuando los rojiblancos actúan como local viene dada por la nueva tienda que “ha dado un salto de calidad en todos los aspectos. Antes, los aficionados el día de partido no entraban tanto a la tienda porque no invitaba a ello al ser tan pequeña. La gente ahora entra, mira, curiosea y, muchas veces, ‘pica’”.

Cuatro años

Por otra parte, el hecho de contar con un patrocinador técnico como Nike, con el que se firmó por cuatro temporadas, tiene “muy satisfechos” a los rectores de la entidad. “La gente nos demandaba firmar con una gran marca. Hemos estado muy contentos anteriormente pero ahora se nota mucho en las ventas”.

La entidad está contactando con sus patrocinadores para ofrecerles distintas alternativas en función de los contratos que tienen firmados

Pero no sólo la tienda genera ingresos. También los distintos patrocinadores está siendo cuidados por el Granada CF. En ese sentido, Paula de la Peña resalta que “tenemos un plan de medidas compensatorias con nuestros patrocinadores. Nos hemos puesto en contacto con la mayoría de ellos para preocuparnos por ellos, tanto a nivel particular como laboral”. Porque si algo tiene claro es que “en este momento tenemos que estar todos unidos”.

Paliar el daño

De hecho, desde el punto de vista puro de negocio “estamos contactando con ellos para ofrecerles distintas alternativas en función de los contratos que tienen con el club”. El objetivo es “intentar paliar ese daño que no es culpa nuestra ni de las compañías que siempre nos apoyan”. Eso sí, adelanta que “de cara a la temporada que viene no sabemos cómo va a repercutir” pues es mucha la incertidumbre que se cierne en el mundo del deporte y el marketing y el Granada CF no es ajeno a ello.