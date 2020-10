PSV, Omonia y PAOK, rivales en Europa League

El Granada CF, debutante en competiciones europeas tras su reciente clasificación a UEFA Europa League al vencer al FF Malmö en Suecia, ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de la competición.Los de Diego Martínez, que partían desde el bombo 3, se enfrentarán a PSV Eindhoven (bombo 1), PAOK de Salónica (bombo 2) y AC Omonia Nicosia (bombo 4).

PSV

El PSV Eindhoven, equipo histórico a nivel nacional y europeo, fue campeón de la Copa de Europa en la temporada 1987-1988 y campeón de la UEFA en la 1977-1978. Los holandeses son 24 veces campeones de la Eredivisie, campeonato liguero holandés.

Pese a que será la primera vez que PSV Eindhoven y Granada CF se vean las caras sobre un terreno de juego, no será el estreno del conjunto holandés en el Nuevo Los Cármenes. Los neerlandeses jugaron en tierras granadinas en mayo del año 1996 en un encuentro amistoso que los enfrentó al Real Madrid y en el que jugó Ronaldo Nazario.

Roger Schmidt, entrenador del PSV, se caracteriza por proponer siempre un fútbol ofensivo y atractivo visualmente para el espectador. Sus equipos intentan recuperar rápido el balón tras pérdida y empezar a jugar desde un doble pivote de centrocampistas que preceden a una línea de tres atacantes y un delantero en un clásico 1-4-2-3-1. El israelí Eran Zahavi y el holandés Donyell Malen son dos de los jugadores a tener en cuenta por Diego Martínez a la hora de armar un plan defensivo. Se clasificaron tras vencer por 0-2 al Rosenberg en la última ronda previa de Europa League.

PAOK

Por su parte, el PAOK de Salónica, equipo griego, es un habitual en competiciones europeas, con éxitos y victorias memorables. Es conocido por el infernal ambiente que sufre todo equipo que visita el Estadio de La Tumba. Es tres veces campeón de la Superliga de Grecia y siete veces de la Copa. En sus filas milita un ex del Granada: el islandés Sverrir Ingi Ingason. José Crespo, jugador español ex de equipos como Sevilla, Córdoba o Rayo Vallecano, es un habitual en las alineaciones del técnico Abel Moreira.

Suelen jugar con un sistema que, a priori, refuerza la faceta defensiva del equipo. El dibujo más habitual de Moreira es el 1-5-4-1. No obstante, cuando los blanquinegros se encuentran sin balón se convierte en un 1-3-4-2-1 con dos carrileros.

Los griegos están en la UEFA Europa League tras no conseguir vencer al Krasnodar en la fase previa de clasificación a la Champions League después de dejar fuera a rivales de la entidad del Benfica o el Besiktas.

En 2018 el PAOK fue noticia a nivel mundial por culpa de su polémico presidente, Ivan Savvidis, que bajó armado con una pistola al césped de La Tumba tras anular el árbitro un gol a los blanquinegros ante el AEK Atenas. Antes de desembarcar en 2012 en el conjunto griego, presidió en Rusia al Rostov, al SKA Rostov y al Viktor Ponedelnik. Político y hombre de negocios, es uno de los hombres más ricos de Rusia.

Omonia Nicosia

El AC Omonia Nicosia, al igual que el Granada CF, es debutante en competiciones europeos por lo que su historial continental está por escribirse. A nivel nacional, la Asociación de Fútbol Chipriota lo nombró el mejor equipo de Chipre en el siglo XX. Suma 21 campeonatos de liga, 14 copas de Chipre y 16 supercopas.

El club chipriota es, en principio, el equipo más débil al llegar desde el bombo 4 y una liga de menor potencial como la chipriota. Viene de perder en la fase final de clasificación a la UEFA Champions League frente al Olympiakos en una eliminatoria que sentenció en la ida el ex granadinista Youssef El-Arabi.

Fechas

La fase de grupos estará comprendida entre los días 22 de octubre, con la primera jornada (PSV-Granada, 18:55h), y 10 de diciembre, la última (PAOK-Granada, 18:55h). La demás citas europeas del Granada CF serán el 29 de octubre (Granada-PAOK, 21;00h), 5 de noviembre (Omonia-Granada, 18:55), 26 de noviembre (Granada-Omonia, 18:55h) y 3 de diciembre (Granada-PSV, 21:00h).

Si los de Diego Martínez avanzan en la competición jugarían los dieciseisavos de final los días 18 y 25 de febrero, octavos 11 y 18 de marzo, cuartos de final 8 y 15 de abril, semifinales los días 29 de abril y 6 de mayo y una hipotética final en el Gdansk Stadium de Polonia el 26 de mayo. El sueño europeo sigue latente.