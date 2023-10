El Granada CF continúa con su sangría defensiva y cae derrotado ante el Villarreal

El Granada CF sigue sin ganar. El conjunto rojiblanco volvió a caer en casa, esta vez ante el Villarreal por 2-3, en un duelo marcado por una primera media hora en la que los visitantes se pusieron tres tantos por delante. Reaccionaron y anotaron dos antes del descanso pero en la segunda mitad, pese a gozar de oportunidades, no las materializó y suma ya ocho jornadas sin conocer la victoria.

Con Matteo Tognozzi, el nuevo director deportivo de la entidad en el palco, los de Paco López entraron bien al partido con una primera ocasión de Myrto Uzuni tras un disparo desde la frontal. Sin embargo, poco a poco, los de Pacheta se fueron haciendo con el balón, dominando la posesión y, pese a que en el primer cuarto de hora apenas generaron peligro, sí se les vio más cómodos sobre el verde.

Presión alta

Con una presión alta, los rojiblancos trataron de robar en campo contrario pero cuando los amarillos superaron esa primera línea, tenían todo el campo para hacer daño. Y vaya si lo hicieron. Pese a que Gonzalo Villar se esmeraba en construir con claridad en el eje, la mayor calidad de los castellonenses se fue imponiendo. Pese a ello, en el 16’, un centro de Álvaro fue rematado por Uzuni de cabeza por encima del larguero, con Puertas acechando desde atrás.

Fue el preludio del primer tanto del Villarreal, que llegó en el minuto 18. Sorloth, que volvió loca a la zaga local mientras estuvo en el campo, se fue por pura potencia de Ricard por la izquierda, ganó línea de fondo y cedió atrás para Gerard Moreno, que no desaprovechó el regalo. Un jarro de agua fría. De nuevo, un tanto encajado y ya van once jornadas sin dejar la portería a cero. Pero la cosa no se quedó ahí.

El segundo

Cinco minutos más tarde, Álex Baena habilitó al delantero noruego que cayó derribado en el área por André Ferreira. Penalti claro que Gerard Moreno no desaprovechó. En un pispás, el choque se le puso muy cuesta arriba a los de Paco López, que se vieron desbordados dejando claro que defender no es lo suyo.

No se había llegado ni al primer cuarto de partido y ya perdían por 0-2. La afición comenzó a mostrar su disconformidad tras los dos mazazos. Y llegó un tercero en el 28’. De nuevo Sorloth fue el protagonista y obtuvo el premio a su gran primera parte. El tanque del cuadro levantino, tras una contra, batió por tercera vez a André Ferreira con un durísimo disparo desde el fuera del área. El marcador reflejaba un contundente 0-3 que enervó a los más fieles.

Gol de Ricard

No quedaba otra que tirar de orgullo. Y así fue. Ricard, un minuto después, recortó distancias tras una buena internada por la derecha, desquitándose así del 0-1 en el que se le vieron las costuras defensivas. No se había llegado a la media hora de partido y ya se habían anotado cuatro goles en una partido loco. El tanto animó a los locales, que se fueron arriba con todo, con el objetivo de meterse de lleno en el partido como así fue.

Parecía imposible pero, al igual que en Almería, el Granada CF logró irse al descanso vivo. Fue gracias a Uzuni, que en el 34’, se revolvió en el área para batir a Jörgensen. Pocos se lo podían creer pero sí, el 2-3 campeaba en el electrónico. Con Los Cármenes encendidos, pudo llegar el empate pero también el 2-4. Primero con un remate de Antonio Puertas a centro de Sergio Ruiz pero su intento le salió muy centrado. La ocasión de los de Pacheta llegó por medio de Gerard, pero en el mano a mano, André rechazó el esférico. Y así se termino un primer acto de pura locura.

Sin Sorloth

Tras le paso por vestuarios, la noticia fue que Sorloth, lesionado, fue cambiado para alivio de Torrente, Ignasi Miquel y compañía. Los rojiblancos tuvieron una primera ocasión tras jugada de Puertas, pero Uzuni no logró rematar. De nuevo, una buena carta de presentación. Los 16.638 espectadores que se dieron cita en la instalación del Zaidín esperaban ver una imagen más sólida de su equipo.

Puertas la tuvo en el 52’ pero su chut se estrelló en el lateral de la red. El choque ya no fue tan de ida y vuelta tras el receso. Sergio Ruiz tuvo el empate antes de la hora de partido a centro de Uzuni, pero llegando desde atrás, no pudo dirigir con la testa su remate entre los tres palos en una buena oportunidad. Pacheta puso más madera dando entrada a Morales, el que su última visita a Granada ese le dio muy bien. Por bando granadinista, entró Melendo por Gonzalo Villar.

El choque se tornó más trabado y con menos peligro en ambas áreas, aunque fueron los rojiblancos los que más lo intentaron. Bryan pudo igualar la contienda pero Jörgensen salió vencedor en el mano a mano. El ‘Submarino’ amarillo apenas llegó a las inmediaciones de André, pero Dani Parejo le dio a su equipo la pausa que necesitaba en cada momento. El Granada lo intentó con su principal arma, Bryan Zaragoza, y un centro del malagueño lo mandó Callejón a las nubes con la zurda para desesperación de la hinchada (75’).

Restaba un cuarto de hora y los visitantes supieron parar el choque. El técnico valenciano se la jugó todo con la entrada de Famara Diédhiou, además de la de Petrovic. Formó con dos puntas además de Uzuni con Bryan en las bandas. El senegalés le puso ganas. Callejón estuvo muy desacertado y Weissman corrió como un torillo en los encierros de Gor sin olerla. Así era imposible generar peligro pues Bryan, que se hartó de desbordar, no puede hacerlo todo.

En los cinco minutos de descuento, el Villarreal defendió su renta pero pudo ver cómo su triunfo se quedó en un punto si Famara, en una contra y tras jugada personal, tras plantarse ante Jorgensen acierta, pero el arquero rival evitó el empate con una gran parada. Era el gol de su vida pero no llegó y sí el final de un encuentro que dejó a los rojiblancos con una nueva jornada sin ganar, y van ocho.