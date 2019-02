El millón que permitió fichar

En un intento por dar transparencia a la gestión, el Granada CF reunió este martes a los medios de comunicación en un acto al que acudieron Pepe Macanás, consejero de la entidad; Antonio Fernández Monterrubio, director general y Fran Sánchez, gerente deportivo. El objetivo era ofrecer datos de cómo se ha desarrollado el pasado mercado invernal de fichajes pero el encuentro sirvió, además, para conocer otros aspectos del club siempre interesantes para los aficionados.

De infarto

Monterrubio, que calificó las últimas horas del 31 de enero cuando se confirmó el fichaje de Azeez como “casi de infarto”, reconoció que el club ha obtenido en esta ventana de incorporaciones “lo que queríamos pero sobre todo mantener el bloque que nos ha llevado al liderato, aunque pensaba que íbamos a tener más riesgo con alguna salida”. Por ello, quiso poner en valor a los jugadores que “han sumado 44 puntos, pero no nos conformamos con eso y queremos más pero siempre siguiendo la línea de trabajo que llevamos, paso a paso y compitiendo cada partido con la misma humildad pero como si fuese el último”.

Para poder realizar tres incorporaciones, los rojiblancos partían el uno de septiembre con un margen de medio millón de euros pero las distintas gestiones que realizaron los máximos responsables en los últimos cuatro meses permitieron aumentar el doble esa cantidad, contando con un millón. De ahí que se haya podido pagar traspasos a Lugo por Azeez y, en menor medida, cantidades variables por Bernardo. Unas gestiones que el director general las dividió en tres apartados. Por un lado, el aumento de la facturación de patrocinios y publicidad una vez cerrado el mercado de verano, aparte de recuperar cantidades de Energy King, el sponsor que se tuvo en Primera División y que aún debe dinero.

Más recursos

A su vez, se han recuperado distintas cantidades “que andaban por ahí perdidas en pleitos y algunos de ellos siguen aún pendientes”. Por último, los recursos también procedieron de los mecanismos de solidaridad y formación de los jugadores que han permitido ingresar distintas partidas. Para Fernández Monterrubio, se trata de una parcela que “estaba totalmente abandonada en este club. Hacen referencia a operaciones de traspaso y cesiones en las que intervienen otras federaciones y que pueden generar unos derechos económicos que si en dos años no se reclaman, se pierden”. “En algunos casos se recuperan 3.000 euros y en otros cantidades más interesantes”, puntualizó.

En los últimos dos años han salido del Granada CF más de 50 jugadores que estaban cedidos o tenían contrato con la entidad

Y es que en los últimos dos años han salido del Granada CF más de 50 jugadores que estaban cedidos o tenían contrato con la entidad pero muchos de ellos ni llegaron a vestirse de rojiblanco en los distintos equipos de la entidad. Una situación que afecta al límite de coste de la plantilla deportiva y que condiciona los fichajes. De hecho, de entre los datos aportados se resaltó que el impacto que tiene el personal no inscribible (jugadores y personal que no forma parte de la primera plantilla) sobre el límite salarial ronda el 21%. Aquí se incluye todo el fútbol base aparte de entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, jugadores y cedidos aunque en algún caso no hayan jugado nunca en Granada.

Sólo Juergen

Una situación, ésta última, en vía de solución pues a 30 de junio “nos quedará un solo jugador del antiguo modelo deportivo”, apuntó Fran Sánchez. Se trata de Juergen, un jugador que se encuentra cedido en el Marbella y que pertenece al fondo de inversión Fifteen Securitisation en el que está involucrado Gino Pozzo, anterior propietario.