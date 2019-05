Más de cinco meses ha estado Álex Martínez en el dique seco. Su lesión en el tendón de Aquiles ya la ha olvidado y espera ponerse al 100% para poder estar a disposición de Diego Martínez. Un problema físico que, como admitió en su comparecencia ante los medios de comunicación, venía arrastrando desde hace más de tres años.

“No sabía lo que es no tener dolor desde hace tres años y medio”, manifestó el lateral sevillano, que reconoció no tener molestias que “para mí es lo más importante”. Y es que hay ocasiones en las que los aficionados desconocen el sufrimiento por el que puede pasar un futbolista y Álex es un claro ejemplo de ello.

Con dolor

“El año pasado jugué 42 partidos sufriendo en el campo y en cada entrenamiento pues tenía mucho dolor pero este año el cuerpo dijo basta. Sabía que llegaría el día en el que tenía que recuperarme de esta lesión” se sinceró, aunque con el paso del tiempo se acostumbró a un “dolor crónico y fuerte que ya lo tenía metido en la cabeza”.

“El partido ante el Tenerife es una final y la afición tiene que llenar Los Cármenes”

Tras “pasarlo bastante mal estos meses”, fue tajante al afirmar que “es complicado estar fuera cuando uno está acostumbrado a jugar y ayudar”. Sin embargo, se congratuló de que “el equipo me haya alegrado los días porque compite al 100% en cualquier campo, ante cualquier rival y en todas las circunstancias y por eso estamos donde estamos”.

Cinco meses

Respecto a su largo proceso de recuperación previsto en principio para tres meses, apuntó que “no pensaba que iba a durar tanto aunque se trataba de una lesión bastante complicada. Me pude haber roto del todo pero no fue así. Tuve esa suerte”. Por tanto, justificó que “hemos aguantado la decisión de prolongar un poco más la recuperación para asegurarnos del todo a la hora de empezar a trabajar con el equipo y la mejor noticia es que no tengo molestias”.

Pese a ir convocado en Oviedo aunque finalmente fue el descartado, el lateral rojiblanco no dudó en señalar que “era el más feliz de la plantilla por ir citado después de cinco meses”. Un partido que “nos jodió porque lo teníamos bastante controlado”, pero en cualquier caso no se salió del guión de la entidad para matizar que “hay que ir partido a partido es lo que nos ha hecho estar donde estamos y es la única clave que hay”.

Una final

De cara a la cita ante el Tenerife hizo un llamamiento a la afición porque “estamos con ganas de que llegue el partido porque es una final aunque ellos necesitan los puntos como nosotros y nos va a poner las cosas muy complicadas. Pero jugamos ante nuestra gente y tienen que llenar Los Cármenes”.

Por último, en cuanto a la actuación de Quini y Adri Castellano, sus sustitutos durante su periodo de convalecencia, tiene claro que ambos “lo están haciendo muy bien”, aunque sobre el primero se alegró en particular “porque le tengo un cariño especial. El año pasado no tuvo muchas oportunidades y ha aprovechado su momento demostrando lo grande que es cuando compite”.