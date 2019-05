La tristeza con la que abandonaron los aficionados rojiblancos Los Cármenes por no ascender fue disminuyendo cuando se miró la clasificación. Porque el punto cosechado obliga al Albacete a ganar sus dos partidos para ascender de manera directa siempre y cuando el Granada CF no sume más de un punto en las dos citas que le restan. En el momento en el que los de Luis Miguel Ramis pinchen, a los de Diego Martínez les podría valer incluso no sumar en ninguno de sus dos enfrentamientos para cambiar de categoría.

Cuatro son los puntos que los nazaríes tienen con respecto a los manchegos con seis aún por jugar. Además, se le tiene ganado el average particular por lo que en caso de empate a puntos entre ambos conjuntos, el Granada CF sería el beneficiado. Los albaceteños tienen una dura cita el próximo domingo en el Carlos Belmonte ante el Málaga CF. Los malacitanos, si ganan, lo superarían en la tabla al ganarle el average accediendo así a la tercera plaza que garantiza el factor cancha en ambas eliminatorias de ascenso. Por lo que quien sabe si incluso perdiendo en Son Moix se celebre el ascenso en tierras baleares.

Y es que la derrota del Mallorca ante el Deportivo por 1-0 gracias a un gol de penalti de Carlos Fernández en tiempo de descuento hace que los bermellones no puedan dar caza a los rojiblancos, por lo que el ascenso directo se dirimirá entre los de Diego Martínez el cuadro castellano-manchego.