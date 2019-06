Alejandro Pozo volverá al Sevilla FC...al menos de momento. El joven extremo fue cedido por el conjunto hispalense por una temporada y ayer se despidió en sus redes sociales de la afición rojiblanca.

Pozo, que ha jugado 30 partidos y que fue protagonista en la primera vuelta del campeonato y no tanto en la segunda, dijo adiós a la entidad nazarí que "ya está donde se merece, en Primera División". El de Huévar de Aljarafe destacó que Granada siempre será "especial para mí", tras reconocer que el pasado 21 de agosto inició una "aventura que jamás iba a imaginar que fuera a salir así".

Para el menudo futbolista sevillano, que esta campaña ha llegado a debutar en la selección sub 21 de la mano de Luis de la Fuente, se mostró "muy feliz por haber conseguido mis objetivos y hacer historia en este club", aunque reconoció sentirse "triste por dejar a mi gente" y a una entidad "indescriptible".

Tras señalar que el pasado día 4, el día del ascenso, "jamás lo olvidará", quiso dar las gracias a los trabajadores, cuerpo técnico del Granada CF y en especial a sus compañeros de vestuario "por la gran familia que hemos formado", además de a la afición por sentirse "arropado" y a la que le deseó lo mejor.

El extremo hispalense tiene contrato con el Sevilla FC hasta 2020 y no se descarta una nueva cesión para seguir contando con minutos, siempre y cuando Julen Lopetegui, nuevo responsable de la entidad de Nervión, no cuente con él pero lo normal es que inicie la pretemporada y sea el técnico vasco el que decida o no su continuidad. Por lo que si Diego Martínez pretende volver a contar con él, tendrá que esperar aunque las buenas relaciones que existen entre ambos clubes facilitarían sin duda una nueva cesión siempre que haya acuerdo económico e interés.

Antes de su marcha, el Granada CF le regaló al término del choque ante el Alcorcón una camiseta conmemorativa por haber jugado ya 100 partidos en Segunda División con tan sólo 20 años.