“Estamos condenados a entendernos”. Con esas palabras Víctor Díaz, uno de los cuatro capitanes del Granada CF, dejó claro durante la fiesta de celebración del ascenso que su renovación está cada vez más cerca. El sevillano, que ha cuajado una gran temporada en su segundo año como rojiblanco, lleva en negociaciones con la entidad presidida por Jiang Lizhang más de cuatro meses pero ha querido centrarse en lograr el objetivo del equipo entrenado por Diego Martínez por lo que, salvo imprevisto, en pocos días se anunciará su continuidad.

El lateral llegado del Leganés, que cumplirá este miércoles 31 años, quiere regresar a la máxima competición nacional y asentarse en una ciudad en la que se encuentra muy cómodo con su familia. Su polivalencia y seriedad juega a su favor, además de ser un elemento clave en el vestuario nazarí por su experiencia y personalidad.

Quiere quedarse

Tanto su representante como el club tienen claro que el jugador quiere quedarse y todas las partes están por la labor. Quedaría por determinar la duración del contrato, que seguramente sea de más de un año aunque en caso de no llegar a un acuerdo, que se antoja improbable aunque en el mundo del fútbol todo puede pasar, equipos no le van a faltar pues se trata de un jugador muy regular, serio en su trabajo y con mucho años ya no sólo en Segunda División sino también en Primera.

Formado en la cantera del Sevilla FC, llegó a ascender a Segunda División A con el filial hispalense pero nunca tuvo la posibilidad de actuar en el primer equipo. De ahí que tuviera que emigrar para forjarse una carrera que le ha llevado a jugar en Segunda B con el Real Oviedo o el Celta B. Su buena campaña en Vigo hizo que el Lugo llamara a su puerta en la 2012-2013 para actuar en Segunda A y desde entonces ya no ha bajado más de categoría. Tras dos años en el cuadro lucense, firmó con el Recreativo de Huelva, donde coincidió con José Luis Oltra que fue el artífice de su llegada a Granada la pasada campaña. No obstante, fue en Leganés donde logró su primer ascenso a Primera División tras dos muy buenos años y de hecho ha pasado a la historia del conjunto pepinero al ser el autor del primer tanto en la historia de la entidad madrileña en la Liga Santander.

Polivalencia

Al Granada CF llegó con vitola de hombre polivalente y sobre todo lo ha demostrado esta campaña. En los dos años como rojiblanco ha jugado 76 encuentros de Liga, 38 cada temporada, además de 45 minutos en Copa del Rey en la eliminatoria ante el Elche tras sustituir a Fede Vico. Con Oltra fue indiscutible y jugó todos los minutos hasta que fue cesado, pero tras su destitución bajó notablemente su rendimiento y tanto Pedro Morilla como Miguel Ángel Portugal lo dejaron en una ocasión en el banquillo.

Sus números en los 77 encuentros son muy buenos con un total de 6.835 minutos, tres goles y seis asistencias

Esta campaña ha vuelto a ser una pieza clave tanto dentro como fuera del campo. Tan sólo se ha perdido tres encuentros, ante el Almería al ser expulsado con roja directa en Alcorcón, frente a Las Palmas por acumulación de amonestaciones y el último choque de LaLiga 1|2|3 del pasado sábado ante el conjunto alfarero para darle la oportunidad de jugar a otros futbolistas.

Buen rendimiento

Sus números en los 77 encuentros en los que se ha vestido la elástica rojiblanca son muy buenos con un total de 6.835 minutos jugados, 76 titularidades, tres goles, 12 amarillas, dos rojas y seis asistencias aunque en la campaña recién cumplida tan sólo ha dado un pase de gol. Ha actuado principalmente de lateral diestro pero al inicio y durante varios choques lo hizo de central a un gran nivel sea con defensa de cuatro o de tres. Su oficio y veteranía, además de su concentración, le han convertido en uno de los baluartes de este Granada CF que quiere su continuidad y él también, por lo que ambas partes están condenadas a entenderse.