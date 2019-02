Natxo González: "El Granada CF es muy equilibrado”

Natxo González, entrenador del RC Deportivo, ha asegurado este viernes que el Granada CF, al que visitará el conjunto gallego este domingo en Los Cármenes, es "un equipo muy equilibrado y con mucha velocidad" en la parte ofensiva, además de "muy fiable" en su estadio.

"El Granada como local tiene buenos números, algo peores que nosotros porque tienen una derrota, pero son muy fiables en su campo y es un equipo peligroso. Es el menos goleado y, por lo tanto, los números dicen que son un equipo muy equilibrado y tienen mucha velocidad arriba, que es muy importante en el fútbol", declaró en rueda de prensa.

Velocidad

El técnico del Deportivo explicó que el Granada "puede atacar los espacios porque tiene mucha velocidad y puede jugar a tener un juego más posicional, además de tener bastante gol en acciones a balón parado, muchos puntos fuertes".

De su homólogo en el conjunto andaluz, Diego Martínez, advirtió de que "está donde está porque se lo ha ganado". "Yo lo conocí hace dos años en el filial del Sevilla, donde hizo una gran temporada y ha ido dando saltos cualitativos. Debido a ese trabajo firmó por el Osasuna, donde no consiguieron los objetivos y después fichó por otro club grande como es el Granada. Creo que es de los entrenadores top de la categoría", elogió.

Granada y Deportivo están separados por solo un punto en la clasificación y los coruñeses y los dos son claros aspirantes al ascenso directo. "Obviamente es un partido, no vamos a decir decisivo ni hablar de final, pero sí importante por los puntos y el gol average", sostuvo.

Alineación

El técnico pronosticó que en la alineación puede haber "matices" aunque no puede hacer muchos cambios porque hay "zonas del campo" en las que el equipo está "muy limitado por las lesiones". Uno de los que aspiran al once es el centrocampista Pedro Mosquera, que no ha tenido minutos desde el 8 de diciembre. "Está en disposición de poder entrar en cualquier momento. Es verdad que últimamente ha estado en esa oscuridad porque he decidido dar un poco de continuidad a Álex Bergantiños en esa zona, pero eso no quiere decir que sea eternamente. En cualquier momento, por su comportamiento del día a día, está preparado para actuar", dijo.