Diego Martínez: “Habrá que remar mucho"

El potencial del Deportivo centró la atención de Diego Martínez en su comparecencia ante los medios de comunicación. El técnico gallego definió el choque ante al cuadro blanquiazul como “uno de los grandes partidos de la temporada”. Y lo argumentó señalando que “es uno de los mejores equipos del campeonato y cuenta con un potencial deportivo brutal”.

Un reto

Para el entrenador del Granada CF sus jugadores afrontan el duelo “como un reto, una ilusión, un desafío”. Sin embargo, no quiso salirse de su habitual discurso de humildad pese a que su equipo es líder y ha sido de los pocos que han podido pagar traspasos por nuevos jugadores en el mercado invernal. “Al principio de temporada era impensable estar en ese escalón de puntos y después de 24 jornadas por encima en puntos”, señaló, para continuar reconociendo que “vamos a necesitar competir todos y cada uno de los granadinistas que vayan al campo para sumar ese porcentaje a la mochila del equipo, porque habrá momentos en los que nos toque sufrir y remar mucho pero ese es el camino para poder optar a ganar el partido y los tres puntos”.

Medular

Una de las preocupaciones en el entorno rojiblanco es el centro del campo. Se recupera a Fede San Emeterio pero faltará José Antonio por lesión y se tiene la duda de Montoro. Respecto al valenciano, indicó que “vamos a hacer todo lo posible para que pueda llegar pero hasta el último momento tendremos que esperar para ver cómo evoluciona, aunque tiene posibilidades de jugar”. Al igual que Azeez, que podría disponer de sus primeros minutos como rojiblanco, o Nico Aguirre, que llegó muy justo a la cita de Pamplona y es, según Martínez, “una opción más que contemplamos para el once”.

“Mis jugadores se han ganado nuestro respeto porque se matan por este escudo”

También quiso dar su apoyo a José Antonio tras el error que cometió en El Sadar en su debut como titular. “No podemos 'matar' al jugador y menos nosotros, que somos un equipo que necesitamos que todos tengan confianza”, dijo del cordobés tras recordar que su titularidad “no fue un premio sino un merecimiento del jugador”.

Falta de gol

Cuestionado por la falta de gol en las últimas jornadas no dudó en manifestar que “estamos trabajando e insistiendo en ello. Es verdad que el otro día estuvimos mal en ataque pero somos un equipo que necesitamos estar todos a buen nivel y cuando eso no ocurre nos cuesta”. En cualquier caso dejó claro que “confío muchísimo en cada uno de ellos, lo veo cada día y me lo transmiten. Esto es un deporte de confianza, pero siempre partiendo desde la creencia en estos jugadores que si algo se han ganado, además de 44 puntos, es nuestro respeto y agradecimiento porque se matan por este escudo”.

Y como no podía ser de otra forma, las miradas van encaminadas a los dos delanteros de la entidad, Adrián Ramos y Rodri, que suman seis y diez jornadas respectivamente sin marcar. Un asunto que no le preocupa pues ambos “desean seguir aportando al equipo y los veo bien. Confío muchísimo en ellos pero luego es una cuestión de acierto”.

El rival

Por último, sobre el rival, destacó dos cualidades que calificó como “muy importantes”. Por un lado, “que se asocia muy bien y tiene un nivel técnico muy alto por lo que habrá que tener paciencia”. Por otro, los de Natxo González “conceden poco y no dejan espacios porque defienden bien”, de ahí que considere que “nos obligarán a sacar la mejor versión de nosotros”.