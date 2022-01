Incapaces pese a la superioridad numérica

Ya no hay dudas de cuál es el sistema predilecto del Granada CF de Robert Moreno. El conjunto rojiblanco repitió el 1-4-4-2 que tan buen resultado le dio a finales del pasado año ante Mallorca y Atlético de Madrid y, además, recuperó para la causa a las únicas dos novedades respecto al último encuentro liguero: Gonalons y Quini retornaron a la titularidad y completaron el once de gala.

Mermados

Los nazaríes han sido uno de los equipos mejores parados de la plaga de bajas propiciadas por el Covid-19 en esta decimonovena jornada –casi un centenar en total. Carlos Bacca y Escudero se unieron a la ausencia por lesión de Arias y apenas alteraron el plan de partido del técnico de L’Hospitalet. Sí tuvo más dificultades para confeccionar una alineación de garantías Francisco, que se quedó sin varios de sus titulares tras los positivos de Marcone, Benedetto, Lucas Pérez, Guti y Boyé.

Movilidad

Una de las virtudes que más ha sabido desarrollar este grupo ha sido la movilidad de los jugadores de arriba. Lejos de estar encorsetados a una pequeña parcela del sistema, Antonio Puertas, Machís, Luis Suárez y Jorge Molina deambulan con criterio por todo el frente de ataque intercambiando sus posiciones y buscando de esta manera un desajuste en la zaga contraria que pueda generar espacios.

Otra faceta trabajada por el cuerpo técnico de Robert Moreno y mostrada con anterioridad en fechas pasadas es la capacidad para generar superioridad gracias a los laterales. Neva o Quini se introducen en posiciones de interior para dejar el carril a los extremos y combinar con facilidad con los mediocentros.

Recios

A pesar de que no fueron los mejores cuarenta y cinco minutos del Granada CF, la escuadra rojiblanca no sufrió a lo largo del primer periodo. Los primeros instantes del encuentro dejaron muestra de la sobriedad adquirida en los últimos tiempos y el Elche, incapaz de generar mediante la circulación, sólo logró ofensivas desde muy lejos, ya fuese mediante disparos o con envíos de larga distancia. El verdadero problema para los de Moreno estuvo a la hora de contragolpear, pues al vivir en un constante bloque bajo sólo halló trabas al tratar de disminuir los demasiados metros de distancia respecto al área defendida por Edgar Badía.

Superioridad

El choque, milagrosamente para los visitantes, se fue al descanso con empate a cero. La escuadra ilicitana acarició el gol en dos acciones aisladas que se decantaron en favor de los granadinos. Primero fue anulado un gol a Carrillo y después el colegiado no consideró suficiente un choque de Maximiano con el mismo protagonista dentro del área. La polémica siguió siendo la tónica del duelo a la salida de vestuarios, pues no pasaron ni ciento veinte segundos cuando Diego González vio la cartulina roja después de que Suárez, que no permite relajación, le comiera la tostada.

Dificultades

Lejos de lo que podría presuponerse al acontecer un hecho de tal importancia en el trascurso del partido, el rumbo del encuentro apenas varió con la expulsión del defensor franjiverde. Al Granada se le hizo imposible derribar las líneas del Elche en gran parte debido a la tan típica falta de chispa después de las vacaciones y los locales fueron haciéndose grandes ante la incapacidad rojiblanca de generar incomodidad a Edgar Badía.

Sin profundidad

El periodo que el conjunto nazarí jugó con un futbolista más –prácticamente toda la segunda parte– fue muy decepcionante. Las piernas pesaron más de lo normal en el último cuarto y Robert Moreno optó por buscar la profundidad mediante el uso de los laterales. Puertas y Machís condensaron el terreno al introducirse al área, especialmente el almeriense, y generaron huecos a los costados para Víctor Díaz y Carlos Neva, que no estuvieron acertados a la hora de colgar balones buscando el remate de Molina o Suárez.

Cambios

El Granada CF sólo apretó para llevarse los tres puntos en el tramo final. Gonalons y Puertas dejaron su sitio en el césped a Isma Ruiz y Soro, que aportaron algo de frescura a un equipo sorprendentemente seco. El jugador aragonés partió desde el extremo diestro del ataque pero apareció con suma regularidad por todo el frente. La única oportunidad reseñable, no obstante, llegó gracias a una acción fortuita en la que un despeje de Torrente cayó a Suárez y este, errático, no acertó a superar a Badía, dejando el marcador sin estrenar.