García Amado: “La presidenta del Granada CF Sophia Yang se siente responsable del descenso”

El director general del Granada CF Alfredo García Amado pasó en la tarde de este jueves por los estudios de TG7 para charlar con el periodista Pedro Lara en el último programa deportivo antes de verano.

El ejecutivo asturiano repasó todos los aspectos que rodean al club, así como las relaciones con el Ayuntamiento o las posibles ventas de jugadores que se puedan dar conforme avance el mercado.

Sus principios

“Entré al Sporting como director general a los 27 años. Estuve 19 años pasando distintas etapas. Un máster intenso de el que aprendimos de todo. El fútbol no tiene que ver con una empresa. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo”.

Karanka

“El Consejo de Administración ha hecho las cosas ordenadamente bien. Llegamos el jueves y Nico y yo cenamos con Karanka en Madrid. Sentíamos que por respeto, teníamos que sentarnos con él. No costó nada convencerle, él estaba ilusionadísimo. Le encanta la ciudad y el club. Se siente muy respaldado con nosotros”.

“Desde el día siguiente al descenso, hay que poner todo para recuperar el ánimo de todo el mundo. Tenemos que trasladar honradez e ilusión y que vamos a hacer un equipo competitivo, que a nadie le quepa duda”.

Sophia Yang

Es muy importante que seas la presidenta. Que te puedan tocar, que vean que estás aquí. Está muy disgustada, se siente responsable por todo lo que ha pasado. Ha entendido que la ciudad quiere verla, que sienta al granadinismo, que a ella también la puedan animar.

Está informada absolutamente de todo. Ella está pendiente de hasta el más mínimo detalle. Una gran noticia y estoy muy contento de que haya dado este paso.

Ventas

“Hay que tener respeto absoluto a los futbolistas. Quieren seguir jugando en Primera, pero nosotros no tenemos ninguna necesidad de venderlos. Tienen sus cláusulas y el que la deposite, no podemos hacer nada. No queremos cerrarle la carrera a nadie, no soy ajeno a lo que es el contexto. No me des a mi el hueso y te quedes el jamón”.

“Si algún jugador sale, será porque paguen su cláusula o se dé un acuerdo beneficioso para todas las partes. Pase lo que pase, vamos a hacer un gran equipo. Tenemos un director deportivo y un cuerpo técnico excelente”.

Luis Milla

“Cada uno ofrece lo que entiende oportuno. Para mí no es una falta de respeto que ofrezcan poco. Tenemos un respeto tremendo por la familia de Milla. Su padre sabe lo que es el fútbol. Nos parecen ofertas insuficientes. Karanka y Nico están encantados con la posibilidad de que se pueda quedar”.

“El fútbol no se acaba en un futbolista. No tiene que caer nadie en el desánimo si se va un futbolista. Trataremos de incorporar jugadores de nivel. Queremos tener 25 jugadores, un equipo ilusionante”.

Límite salarial

“El límite salarial se va a gastar en la plantilla. Nos estamos peleando como todos los equipos a diario con LaLiga. Va fluctuando a diario conforme se dan situaciones. Los fondos CVC van por otro lado, LaLiga no te deja gastarlo en fichajes”.

Cantera

“Una cantera no es como plantar unos tomates. Para nosotros que estén contentos es importantes. Que vayas por la ciudad y se vea a niños con las camisetas del Granada es muy bueno. Hay que crear una cantera solvente. En el trabajo de cantera hay que ser muy paciente”.

“Alguno va a empezar la pretemporada con nosotros, eso es un honor”.

Ampliación Ciudad Deportiva

“Tenemos presentado presentar el proyecto de la mano del Ayuntamiento de Granada. Para ello vamos a utilizar los fondos CVC. Es el primero de los peldaños que vamos a poner con ello. La respuesta es que ese dinero de CVC va a ir dedicado a ello. Va a quedar una Ciudad Deportiva con más instalaciones y campos”.

“Queremos que todos los equipos entrenen allí. No tiene mucho sentido estar en la cantera y no entrenar en la Ciudad Deportiva”.

Empresas

“Queda una línea de trabajo que tiene la gestión del club. Desde la Cámara de Comercio, a Diputación. Orgullo y asumo esta responsabilidad tan bonita.Si no tienes el apoyo de tejido empresarial y aficionados, no puede funcionar”.

Abonos

“Queremos hacer una campaña sensible, con un mensaje publicitario chulo. Queremos que no nos abandone nadie, hemos hecho una reducción de precios atractiva. Va a ser diferente, pero volcada en que no solamente nos abandonen y que se unan al barco los máximos posibles”

Los Cármenes

“El Granada CF y el Ayuntamiento deben de entenderse, es algo obvio. Un acuerdo de uso del Nuevo Los Cármenes podría suponer tener un gran campo. En ese proyecto también se contempla cerrar las esquinas. Es un proyecto precioso e ilusionante”.

Femenino

“Es ilusionante. Están en nuestro ADN. El presupuesto del femenino depende del primer equipo, todos nos tenemos que apretar el cinturón. A ese nivel, van a depender de Nico Rodríguez”.