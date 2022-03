El Granada CF, eliminado de los cuartos de Copa del Rey por el Celta de Vigo

Punto y final al sueño del Juvenil A granadinista en la Copa del Rey. El conjunto entrenado por Juan Antonio Milla, que se despidió de los suyos antes de marchar definitivamente al Recreativo Granada, cayó eliminado por el Celta en terreno vigués tras adelantarse en la primera parte por medio de Farrell. Una segunda mitad plagada de errores en salida puso en bandeja el pase a semifinales para los locales, claramente superiores en el cómputo global del encuentro (4-1).

De más a menos

Los primeros minutos del Granada CF en el partido fueron de un nivel superlativo. El filial salió con las ideas más claras que su rival y lo demostró prácticamente desde el primer segundo. No se había cumplido ni un minuto desde el silbatazo inicial del colegiado cuando Amaro, desde el costado diestro y tras driblar hacia dentro, sacó un colocado y fuerte disparo desde el vértice del área que rozó el poste diestro del meta gallego.

El combinado vigués intentó meterse en el partido mediante posesiones largas y estériles que le dieran algo de confianza respecto a un convencido conjunto nazarí. El plan local tardó en surtir efecto y, mientras tanto, los de Milla gozaron de una oportunidad clara protagonizada por Mario y propiciada por un mal juego de pies de César. El gol, no obstante, llegaría en la siguiente jugada gracias a una triangulación perfecta en la frontal que terminó con Farrell empujando el balón a las mallas (0-1).

Ventaja local

No duró mucho la alegría visitante, pues el árbitro señaló una rigurosa pena máxima poco después que Damián, preciso, se encargaría de transformar para alegría de la parroquia celeste (1-1). Tras esto, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, el partido se estabilizó como consecuencia de un lógico parón de intensidad. Sólo un disparo lejano de Juanma, que se estrelló en el lateral de la red, alteró el orden hasta el descanso.

Todo cambió tras el paso de los equipos por los vestuarios. El Granada CF salió dormido, sin tensión, y en una competición tan exigente se paga caro cualquier bajón. El Celta de Vigo no tardó en darse cuenta de esta eventualidad y la aprovechó de la mejor forma posible: con goles. Una temprana recuperación gallega en campo contrario llevó a un uno contra uno que De la Iglesia no erró al definir cruzado (2-1). El mal arranque rojiblanco no quedó ahí y quince minutos después Jesús volvió a castigar un error visitante con un contraataque perfectamente ejecutado que hizo a Rafa recoger el balón de nuevo de dentro de las mallas (3-1).

Eliminación

En una jugada similar, después de que Milla tratase de agitar al equipo con un triple cambio, el Celta sentenció el partido. Otro robo en campo contrario puso a Tincho en una situación favorable que no desperdició (4-1) para certificar el pase a las semifinales del torneo copero y la eliminación de un histórico Juvenil A nazarí.