Llegó la mala racha de la temporada hasta el momento con dos derrotas por la mínima ante equipos configurados para ascender y con más presupuesto que los rojiblancos. Hasta aquí, todo entraría en la normalidad. Pero LaLiga 1|2|3 es la ideal para dar sorpresas y, a diferencia de lo que ocurre en Primera División, el dinero no lo es todo y sino que se lo digan al Málaga cuando cayó en casa por 0-3 ante el excluido Reus. La afición del Granada CF es inconformista con su equipo de fútbol -aunque la ciudad sí lo sea- y se ha ilusionado este curso pese a que pocos imaginaban que tras 25 jornadas de competición haya estado, por ejemplo, diez jornadas como líder. Toca no perder los nervios y sobre todo la paciencia. Que no cunda el pánico.

Alarmas

Claro que para muchos se han encendido las alarmas al no marcar en los últimos tres partidos y medio o haber sumado una victoria de las últimas siete citas. Pero también se han enfrentado los de Diego Martínez a rivales de entidad como el Deportivo, Osasuna, Albacete o Cádiz, todos ellos entre los ocho primeros. Más grave sería caer el próximo viernes ante el Córdoba pues el colchón con respecto al séptimo clasificado seguramente se reduciría.

El invierno

Ya avisó a principio de campaña el técnico gallego que había que llenar el zurrón de puntos para cuando llegue la mala racha. Es joven pero sabe de lo que va esto. Lleva dos años y medio en la categoría y es consciente que todos los equipos sufren altibajos. Y ahora es cuando tiene que demostrar templanza, asumir las críticas (que las habrá), no perder los nervios y, sobre todo, que su equipo no tire por la borda todos los valores que le han llevado a codearse con los mejores.

Las remontadas

Lo que parece evidente es que cuando el rival se pone por delante en el marcador, al Granada CF le cuesta un mundo voltear el resultado. Los datos están ahí y hasta el momento no ha conseguido remontar ningún partido en el que ha comenzado perdiendo, que no es que sean muchos. Sí ha logrado empatar como sucedió ante Las Palmas o el Albacete pero no ponerse por delante tras ir con desventaja.

Los refuerzos

Muchos aficionados no entienden cómo ante el mal momento de jugadores como Vico o Pozo, uno de los refuerzos como Dani Ojeda que llega de Primera División no jugó ante el Dépor de titular. Ni tampoco Azeez, por el que según el presidente del Lugo se ha pagado 300.000 euros aunque en este caso lleva tan sólo una semana de entrenamientos a diferencia de Ojeda, que llegó hace casi un mes. Seguramente tenga su oportunidad en Córdoba por aquello de buscar soluciones a los problemas en ataque que están teniendo los rojiblancos.

Los 'José Antonios'

Parece que llamarse José Antonio en el Granada CF es sinónimo de mala suerte. En la plantilla hay dos que se llaman así y ambos, desgraciadamente, han sido protagonistas sin quererlo de las dos derrotas por la mínima en las últimas jornadas como consecuencia de acciones similares a la hora de despejar. Una curiosidad que no deja de ser una anécdota más.

El día para reivindicarse

La lesión de Adrián Ramos, que forzó la quinta amarilla estando ya en el banquillo consciente que no llegaría a la cita de Córdoba, hará que Rodri forme de inicio por sexta vez en la temporada. Lo hará en El Arcángel donde ya defendió los colores en la temporada 2016-2017 en la que anotó once goles. Precisamente el gol es lo que se le está resistiendo al soriano criado en Sevilla, pues tan sólo ha anotado dos tantos si bien es cierto que únicamente ha disputado 614 minutos. Suma once jornadas sin marcar y ante los verdiblancos tendrá la oportunidad de reivindicarse.