Dos 'héroes' de Alcorcón, el sábado como rivales

"Veintitrés de mayo, esa fecha nos marcó...". Esa frase incluida en la letra del himno con el que el Granada CF festejó su octogésimo aniversario ya forma parte de la memoria de los aficionados rojiblancos. Ese día de 2010, en el estadio Santo Domingo y ante la AD Alcorcón, el granadinismo dejó atrás su largo periplo por Segunda División B iniciándose una época de ilusión en la afición que esta temporada parece haberse frenado.

Aquel día, entre los once jugadores que salieron al césped del estadio alfarero de inicio por orden de Fabri González, había dos integrantes que forman parte del Elche, el rival del próximo sábado. Dos futbolistas que se medirán al que fue su equipo y con el que tantas alegrías se llevaron. Se trata del guardameta José Juan y de Juanjo Collantes. Ambos, que superan con creces la treintena de edad, siguen al pie del cañón y fueron piezas importantes en el esquema de Pacheta, técnico ilicitano, durante la pasada temporada en la que lograron el ascenso a Segunda División A volviendo así al fútbol profesional.

Ambos jugadores cuajaron una buena temporada el año del regreso a la LFP

Sin embargo, la situación de ambos jugadores no es la misma en la actualidad. José Juan, que el próximo 31 de diciembre cumplirá 39 años, será uno de los jugadores más veteranos de la Liga 1|2|3 y además tiene muchos visos de ser titular dentro de tres días. Con una amplia carrera que le ha hecho pasar por una decena de equipos, fue tras su marcha del Granada CF cuando se asentó en Lugo cuajando grandes actuaciones en su época de mayor madurez deportiva. Incluso llegó a sentar en el banquillo a Roberto Fernández, ídolo rojiblanco y actual entrenador de porteros del conjunto gallego.

José Juan nunca fue valorado lo suficiente en Granada pero Fabri no tuvo dudas y apostó por él. Pero fue en Alcorcón cuando cuajó uno de sus mejores encuentros. Tuvo la suficiente tranquilidad para salir airoso en todos los lances del partido. En el gol del conjunto madrileño anotado por el ex rojiblanco Íñigo López poco pudo hacer ante el buen remate de cabeza del central riojano, pero después supo imponerse por arriba y estar siempre bien colocado.

La entidad ilicitana ha logrado la cesión del joven Unai Simón, quien procede del Athletic de Bilbao para hacerle competencia al gallego. El guardameta vasco llega cedido y precedido de una aureola de portero con mucho futuro y con la confianza de la prolífica cantera vasca pero la experiencia de José Juan seguramente haga que Pacheta apueste por él en el primer compromiso liguero.

En una situación más incómoda se encuentra Collantes. Otro veterano curtido en mil batallas que forma parte a día de hoy del plantel verdiblanco aunque el técnico no cuenta con él. De hecho, todo hace indicar que no va a seguir pero su salida no será nada fácil. El extremo, de 35 años, tiene dos años más de contrato y el club alicantino necesita que salga para tener dinero y poder fichar. El Elche ya ha completado el límite salarial y, por el momento, la Liga de Fútbol Profesional no permite ampliarlo, a pesar de los intentos que están realizando desde el club ilicitano. Y es que con el ascenso, el veloz futbolista renovó su contrato por dos temporadas a razón de 100.000 euros aproximadamente cada año, una cuantía que le vendría muy bien a Jorge Cordero, director deportivo de la entidad ilicitana, para reforzar el equipo. De hecho, tienen un par de operaciones paradas a la espera de poder rescindir el contrato con un futbolista que se equivocó al no renovar con el Granada CF tras su buen rendimiento en la entidad de Los Cármenes. Pero el gaditano, que no ha jugado en los amistosos de pretemporada, no está dispuesto a facilitar su salida.

Ambos fueron ídolos para una afición rojiblanca que volverá al Martínez Valero. Un campo que trae grandes recuerdos en la última década. José Juan vivirá el partido vestido de corto y Collantes lo verá desde la grada pero a buen seguro le vendrán a la mente grandes recuerdos de su paso por Granada. Dos héroes de aquel 23 de mayo, esa fecha que marcó al granadinismo...y de qué manera.