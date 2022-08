La importancia de la media punta en el esquema del Granada CF de Aitor Karanka

Aitor Karanka, técnico del Granada CF, no oculta que su sistema favorito es el 1-4-2-3-1. Desde su llegada al cuadro rojiblanco, allá por el 18 de abril del presente año, ha empleado casi siempre dicho sistema. De hecho, lo reconoce públicamente. A diferencia de Diego Martínez, que empleaba varios dibujos en un mismo partido en su estilo ‘camaleónico’, el técnico vitoriano no suele variar su esquema. De hecho, en la recta final del duelo ante el Racing de Santander optó por jugar con tres centrales pero, como él mismo dijo, “no me gusta cambiar en los puestos de la defensa”.

A margen de la línea de cuatro atrás, que es prácticamente inamovible, a Karanka le gusta jugar con un media punta que sea diferenciador, que tenga último pase, disparo y total libertad para moverse por todo el frente de ataque. Y ahí tiene esta campaña jugadores para elegir. En los seis duelos que dirigió la pasada campaña confió en Álex Collado, que debutó este lunes con el Elche anotando un gol ante el Almería. La confianza que le otorgó al jugador que estuvo cedido por el FC Barcelona fue tal que en apenas un mes creció mucho.

Soro y Callejón

Por ello, reforzar esa posición era esencial para el vasco, que tiene un elenco de futbolistas de características muy diversas que hacen que decidir quien juega no sea fácil. Del curso pasado se mantiene Alberto Soro, que fue titular en Ibiza pero no participó ante el Racing de Santander. Pese a ser de los que más corrió en el duelo en Can Misses, no tuvo la trascendencia en el juego que le pide su entrenador, de ahí que en el choque ante los cántabros estuviera en el banquillo.

La polivalencia de Callejón permite al entrenador vitoriano tener más opciones

Karanka apostó por dar entrada a Matías Arezo el pasado sábado, lo que provocó que José Callejón actuara en la media punta. El motrileño, al que le costó entrar en juego en la primera mitad como al resto de los hombres de ataque, mejoró en la segunda sobre todo con la salida del campo del delantero uruguayo. Pasó a ser el delantero aunque a lo largo de su carrera profesional no ha jugado mucho ahí. Pero tiene oficio y experiencia y sabe ocupar zonas gracias a su movilidad. Y en una acción así llegó el primer tanto rojiblanco, al situarse entre los centrales santanderinos.

Sin embargo, gran parte de ‘culpa’ del gol del ex del Real Madrid fue el pase que le dio Óscar Melendo. El menudo jugador catalán debutó a lo grande dando una excelente asistencia. De él Karanka dijo que “marca diferencias” y, en teoría, está llamado a ser el hombre que ocupe el enganche. Pero el catálogo de recursos no se queda ahí. También puede jugar ahí Rubén Rochina, que aún no ha tenido minutos, pero cuya posición natural es esa. Tiene disparo y último pase aunque físicamente no es tan potente como Callejón, por ejemplo.

Uzuni y Puertas

Y por su fueran pocos los recursos, en los dos partidos disputados, se ha visto ocupando por momentos la zona central de la línea de tres cuartos a dos futbolistas que suelen actuar en la banda pero que cuando juegan por dentro generan mucho peligro. Son los casos de Antonio Puertas y Myrto Uzuni. Tanto el almeriense como el albanés tienen gol y, por ejemplo en Ibiza, fueron los protagonistas del primer tanto rojiblanco obra de Goldar en propia puerta. A su calidad unen despliegue físico para actuar en distintas posiciones y llegar al área o aprovechar los espacios que deja la referencia ofensiva cuando cae a banda.

Son, por tanto, seis las piezas que tiene el preparador del Granada CF para un puesto fundamental en su manera de ver el fútbol. De cómo sepa utilizar los recursos que tiene y tener a todos los profesionales ‘enchufados’ dependerá gran parte del éxito del actual líder de LaLiga SmartBank.