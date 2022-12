La importancia para el Granada CF del derbi ante el Málaga CF

Que el Granada CF no está atravesando su mejor momento de la temporada no es ningún secreto. Que no será el único y que vendrán mejores, también. No obstante, en el día a día del club rojiblanco se percibe tranquilidad ante esta situación, manteniendo un tono estable al igual que han mantenido tanto Aitor Karanka en su momento como Paco López recientemente.

Un tocado Granada tras la derrota de la pasada jornada en Leganés regresó este viernes al abrigo de Los Cármenes, donde se mantuvo invicto una jornada más y ofreció su mejor versión para doblegar a un líder Deportivo Alavés que tan solo pudo ver como los rojiblancos fueron infinitamente superiores.

El Granada afronta ahora un nuevo horizonte algo más alentador gracias a las sensaciones encontradas en Los Cármenes junto a su afición, que una vez más, no dejará solo al equipo en el que se espera que sea uno de los desplazamientos masivos de la temporada.

Este jueves 8 de diciembre, el conjunto rojiblanco se desplaza hasta la Rosaleda para medirse al Málaga CF en un duelo que estará marcado por la necesidad de ambos equipos. Los malagueños por huir del descenso y los granadinos por seguir de cerca las primeras plazas de la tabla.

Las entradas

El club ha querido ponerse manos a la obra desde bien temprano y organizar el deseoso desplazamiento a tierras costasoleñas.

Las localidades tienen un precio único de 15 euros y están disponibles en las taquillas del Nuevo Los Cármenes desde el mediodía de este miércoles.

Las entradas se despacharán por riguroso orden de llegada y están a disposición exclusivamente de abonados y poseedores del Carné Granadinista hasta agotar existencias.

Para evitar colas innecesarias en la taquilla, el club reparte turnos por orden de llegada, según informó la entidad.

Además de la venta de localidades, el Granada habilita la posibilidad de un pack entrada + bus de ida y vuelta al precio único de 25 euros.

Oportunidad para los delanteros

La falta de gol en los rojiblancos parecía haber desaparecido con esa goleada ante el cuadro alavesista y ante el Albacete. Sin embargo, fue un espejismo, pues en Leganés, los nazaríes volvieron a mostrar su cara 'B' ante un reconocible conjunto madrileño que no perdonó por medio de un exrojiblanco como Dani Raba.

A Molina se le puede ver algo ansioso por marcar, algo lógico, pues el delantero vive de ello. Sin embargo, esa ansiedad puede llegar a desesperarle. No fue así ante el Alavés, contra el que marcó un golazo.

De lo que no cabe duda es de que el delantero es un profesional como pocos. Y aunque se hizo de rogar, saldó esa deuda pendiente con la parroquia rojiblanca, quienes tienen mucho aprecio a Molina.