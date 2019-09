David Tenorio espera a Isma Ruiz de cara a la cita ante el Talavera de la Reina

Isma Ruiz, que se encuentra citado con la selección sub 19, actuó este viernes de inicio en el duelo que España disputó en el Pinatar Arena de Murcia ante Japón en el que se impusieron los nipones por la mínima (0-1). Ruiz ha sido titular en los dos encuentros que ha disputado hasta el momento el Recreativo Granada, pero el hecho de estar convocado con el combinado nacional, hace que sea duda de cara a la cita que este domingo tiene el conjunto de David Tenorio ante el Talavera de la Reina en el Estadio Municipal El Prado desde las 20:00 horas.

Duda

El jugador se reincorpora este sábado a la disciplina del filial y será el momento en el que el cuerpo técnico medite si se lo lleva a tierras toledanas y si es así, si lo saca de inicio o no. En las dos citas previas, Isma Ruiz ha formado en el centro del campo junto a Sebban, que ha realizado una labor mucho más oscura, y Viedma, que está siendo uno de los jugadores más en forma del segundo equipo del Granada CF.

Sin embargo, el pasado domingo ante el San Fernando, Sebban se quedó en el banquillo en el descanso siendo sustituido por Isi, que le dio otro aire al juego de los de Tenorio pero al que aún le falta ritmo de competición tras haber sufrido problemas físicos durante la pretemporada. Será la principal duda del once que alinee el técnico granadino en busca de la primera victoria de la temporada que se le está resistiendo al 'Recre', aunque ha hecho méritos en los dos encuentros que ha disputado hasta el momento para tener más puntos en la tabla clasificatoria. No obstante, se espera algún que otro cambio en el equipo inicial, sobre todo en las bandas, donde no se tuvo tanta profundidad como al cuerpo técnico le gusta. Ante los talaveranos es baja segura Luka Gugeshasvili, que se encuentra concentrado con la selección sub 21 de Georgia.

Nuevo horario

Por otro lado, ya se conoce el horario del choque que el filial rojiblanco disputará ante el CP Villarrobledo, correspondiente a la cuarta jornada de liga del Grupo IV de Segunda División B. Será el próximo domingo día 15 de septiembre en la Ciudad Deportiva del Granada CF desde las 11:00 horas, treinta minutos antes que la cita que se celebró ante el San Fernando.