Javi Calleja confía en que el Leganés "gane al Granada"

El entrenador del Levante, Javi Calleja, aseguró este viernes que todavía confía en que el Leganés gane en el campo del Granada y que ellos se impongan al Real Oviedo para lograr así el ascenso directo a Primera División."La fe es lo último que vamos a perder. Hay que ganar y luego esperar a ver qué pasa en el resto de encuentros. Yo confío en que gane el Leganés en Granada, son profesionales y no se van a dejar ir ni mucho menos", dijo Calleja en la rueda de prensa previa al partido.De hecho, el madrileño fue preguntado por si había planificado su futuro a corto plazo confiado en ascender este sábado y respondió: "Mi hermano tuvo una hija hace un poquito, tiene el bautizo en unos días y confío en poder ir". Calleja explicó que el ascenso directo "no es fácil", que estarán "pendientes" del resto de partidos y pidió que el equipo no se precipite porque una victoria por más de seis goles ante el Real Oviedo unido a un empate del Alavés en Las Palmas les daría también el ascenso directo."Antes de marcar seis hay que marcar primero uno y así uno tras otro hasta alcanzar el mayor número de goles posible. Tendremos enfrente un rival que es el que mejor ha acabado la temporada y que ya ha demostrado que es difícil ganarle", afirmó."Espero un Real Oviedo muy rocoso que venga a ganar, que intente acabar lo mejor posible la temporada", agregó el entrenador del Levante, que adelantó que si no suben al final de la temporada habrían "fallado".Además, Calleja también destacó lo importante que es ganar al Real Oviedo para garantizarse la tercera plaza en la clasificación."Es importantísimo ganar, por todo. Primero por agotar hasta el final la opción de ascenso directo, después porque acabar tercero te da ciertas ventajas para el play off",