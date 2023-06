Jonathan Silva se despide del Granada

El Granada ya ha comunicado a alguno de los jugadores el veredicto de cara al próximo año. La posible venta del club no ha detenido el trabajo del director deportivo, Nico Rodríguez, en las oficinas del nuevo Los Cármenes.

Quien es seguro que no continuará bajo las órdenes de Paco López en Primera división es Jonathan Silva. El lateral argentino se ha despedido de la afición y de sus compañeros en un comunicado lanzado en la tarde de este sábado en su perfil de Instagram.

Así reza el texto publicado por el jugador en sus redes sociales:

"Es un gran honor para mí poder estar aquí hoy para despedirme de esta institución del fútbol. Llegué aquí con la ambición de cumplir mis objetivos personales, pero aunque no lo hice, sí pude contribuir a los objetivos del club. Es así como me despido con el orgullo de haber ayudado al Granada a ascender. Estoy seguro de que la entidad logrará continuar con su éxito en los años venideros. Espero que mi legado en esta institución haya dejado una huella positiva y que mis logros contribuyan a la evolución futura de la entidad. Quiero desear todo lo mejor a los que se quedan y espero que nos volvamos a encontrar alguna vez. Gracias por la oportunidad y el cariño con el que me acogieron. Eterna Lucha. ¡Hasta siempre!".

Como el propio jugador ha citado en esas líneas, no ha logrado cumplir sus objetivos personales, pues tan sólo ha disputado doce partidos en Liga y dos en Copa del Rey, aunque sí ha sido una persona querida dentro del vestuario.