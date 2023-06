La afición del Granada apuesta por la renovación del delantero Jorge Molina

El Granada CF regresó a Primera División y en la planificación de la próxima temporada hay una duda que ronda la cabeza del aficionado rojiblanco y no es otra que la renovación, o no, de uno de los estandartes del vestuario, que además es muy querido por la afición. Se trata de Jorge Molina, que se lesionó ante la Ponferradina gravemente. El alicantino cumple contrato el 30 de junio y no se conoce su futuro.

Suele ser habitual cuando un jugador se lesiona en el ejercicio de su profesión, que la entidad de turno le ofrezca la continuidad para que pueda recuperarse tranquilamente. Pero en el caso de Molina hay un argumento en su contra y es su edad. Con 41 años recién cumplidos, son muchas las opiniones al respecto. Lo normal es que sea el club el que tenga el detalle de prolongar su vinculación simplemente por corresponderle a un futbolista que ha dado mucho en sus tres años como rojiblanco.

Cuatro opciones

Granada Hoy ofreció a sus lectores la posibilidad de opinar sobre su continuidad o no. Y el resultado de dicha encuesta deja claro que la afición granadinista quiere que uno de sus ídolos siga siendo jugador del equipo en la máxima categoría del fútbol nacional. Cuatro eran las opciones que se ofrecían para responder y de ellas, en un 43% los hinchas creen que el ariete merece ser renovado por su compromiso además de ser un detalle de la entidad a un jugador, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

Por su parte, un 30% tiene claro que contaría un año más con el futbolista nacido en Alcoy porque seguro que aporta y, además, es patrimonio del club. Buena prueba del cariño que se le tiene quedó reflejado en el partido del ascenso ante el Club Deportivo Leganés en el que, con 2-0 en el marcador y con el billete para LaLiga Santander en el bolsillo, el Nuevo Estadio de Los Cármenes coreó al unísono su nombre y las cámaras de televisión lo localizaron en uno de los palcos de la instalación del Zaidín visiblemente emocionado.

Mayoría

Por tanto, un 73% de los que han participado en la encuesta desean que Jorge Molina siga en el club aunque ante el nivel de Primera quizá no tenga demasiadas posibilidades de jugar. Eso ha hecho que el 16% de los aficionados tenga duda sobre su continuidad. Primero porque acaba de salir de una lesión y segundo por su edad. Por último, tan sólo un 11% no lo renovaría porque consideran que no da el nivel para jugar en la élite.

En cualquier caso, la pelota está en el tejado del club presidido, hasta el momento, por Sophia Yang y su equipo de trabajo. Hay que tener en cuenta que tiene otra ‘patata’ caliente y es que Rubén Rochina también cumple contrato y sufrió una rotura completa del ligamento lateral externo de su rodilla derecha y está en una situación similar a Jorge Molina. Pronto se conocerá el destino de ambos jugadores pero, al menos, la afición tiene claro qué haría con uno de ellos.