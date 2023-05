Juan Antonio Milla: "No es lo mismo ser terceros que cuartos"

Tras la clasificación matemática del Recreativo Granada para el 'play off' de ascenso a Primera RFEF, Juan Antonio Milla dijo que fue "una semana de alegría", ya que la promoción "no era el objetivo principal, pero sí un reto tras la permanencia".

El técnico alboloteño no quiere darse por satisfecho, pues aún quedan plazas por disputarse. "Para nosotros el del Betis es un partido importante y nos jugamos cosas importantes, porque no es lo mismo ser tercero que cuarto. Lo vamos a intentar ante un rival que no se juega nada a nivel clasificatorio, pero que es peligroso", advirtió.

Antes de finalizar, el preparador rojiblanco aseguró querer "acabar bien para seguir haciendo buenos números en la segunda vuelta y ante nuestra afición. Sería bonito brindarles la victoria", concluyó.