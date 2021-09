Fallece Juan Corbacho, técnico sevillano del Granada CF en la temporada 1991-1992

El que fuera entrenador del Granada CF Juan Corbacho falleció el pasado sábado en Málaga a los 79 años. El técnico sevillano inició su carrera como técnico en los escalafones inferiores del Sevilla y llegó a entrenar entre 1985 y 1988 al primer filial sevillista, el Sevilla Atlético, en el que tuvo a sus órdenes a jugadores que luego fueron internacionales como Rafa Paz o el exfutbolista del Barcelona y Real Madrid Fernando Muñoz ‘Nando’.

En la temporada 1989-1990, Corbacho fichó por el Betis, entonces en Segunda, y contribuyó de forma decisiva al ascenso, sellado con Julio Cardeñosa en el banquillo después de que él fuese destituido. Al Granada CF lo dirigió en la campaña 1991-1992 en la extinta Segunda B. Además, Corbacho dirigió al Xerez Deportivo, Melilla o Betis Deportivo.

Etapa en Granada

Como entrenador rojiblanco estuvo al frente hasta el 20 de febrero de 1992 tras sufrir por parte de la directiva de entonces que dimitiera debido a que la intención era cesarlo pero la entidad no se lo podía permitir. De hecho, y según recoge el libro Una vida en rojiblanco de Antonio Lasso, señaló que "de mi paso por el Granada CF podría escribir un libro. Me echa el fútbol y no los resultados".