Cuatro jugadores del Granada CF, entre los mejores de Segunda en varios apartados

Gracias al buen rendimiento como local, el Granada CF es cuarto en la tabla clasificatoria de LaLiga SmartBank, a tres puntos del ascenso directo y a seis del liderato que ostenta la Unión Deportiva Las Palmas. Las cinco victorias y el empate cosechado ante el Huesca le convierten en el mejor equipo cuando juega en casa. Sin embargo, a domicilio la cosa cambia y mucho.

Los rojiblancos están en una buena posición pese a que la igualdad es la tónica, pues hay hasta siete equipos en un margen de tres puntos. A ello han contribuido el rendimiento de algunos futbolistas de manera individual cuyas prestaciones están entre las más destacadas en distintos apartados del juego.

Pichichi

Obviamente, el jugador que más está destacando en la docena de jornadas que se llevan disputadas es el atacante Myrto Uzuni. El albanés es el máximo goleador de la categoría con ocho tantos, todos ellos logrados en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Y es que los de Aitor Karanka llevan sin marcar lejos de su campo desde el 14 de agosto. Fue en el estreno de la competición, con victoria en Ibiza, con goles de David Goldar en propia puerta y Matías Arezo. Casi dos meses y medio sin perforar la portería rival fuera de casa. Sin duda, es el principal margen de mejora que tiene el Granada CF pues de seguir en esa dinámica, es el cuarto peor equipo de Segunda División en ese aspecto, tendrá muy complicado cumplir con el objetivo del ascenso que a nadie escapa que es la meta de este equipo.

Uzuni ha necesitado tan sólo trece disparos para anotar ocho goles

Lo curioso de Uzuni es que sus ocho tantos los ha logrado en apenas trece remates a portería. Una eficacia que le convierte en una de las piezas más complicadas de defender para los rivales pues tiene muchos recursos. De hecho, el segundo máximo goleador, el granadino Raúl García, del Mirandés, lleva dos tantos menos pero ha rematado 17 veces.

Asistente

Entre los cuatro máximos asistentes se encuentra José Callejón, con tres pases de gol, y eso que está actuando más como referencia ofensiva que pegado a banda, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. De hecho, cuando centra desde el flanco, en especial el diestro, sus envíos suelen llevar mucho peligro.

De las doce jornadas, en siete el Granada CF ha dejado la portería a cero, encajando los diez goles que acumula en los cinco partidos restantes. André Ferreira, antes de su lesión, dejó imbatido su arco en tres ocasiones. Le sustituyó Raúl Fernández que en los seis encuentros que ha estado bajo palos, aunque en el primero ante Las Palmas tan sólo jugó 25 minutos, no ha encajado gol en cuatro. Un rendimiento espectacular para el veterano guardameta que vive su segunda etapa en el Granada CF.

El recuperador

En ese buen rendimiento defensivo, aunque no en todos los partidos pues se encajó cuatro goles en Eibar, ha tenido una gran importancia Miguel Rubio. El central madrileño está siendo una de las sorpresas de la temporada y aunque, obviamente, no lleva el peso del trabajo atrás porque es cosa de todo el equipo, sí que está destacando en dos facetas. Por un lado, está demostrando un gran poderío de cabeza y es de los jugadores de LaLiga SmartBank que más duelos aéreos gana. Pero, además, es el quinto jugador que más balones recupera con 22 en los once encuentros que ha disputado aunque en uno de ellos, frente al Huesca, únicamente disputó el tiempo de descuento.

Aunque los entrenadores siempre destacan que lo importante en el mundo del fútbol es el bloque, hay futbolistas que destacan en estadísticas individuales que marcan las diferencias con respecto a los rivales. Son los casos de Uzuni, Callejón, André Ferreira, Raúl Fernández y Miguel Rubio.