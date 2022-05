Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: "El equipo está preparado, no hay un ambiente de ansiedad"

El técnico del Granada, Aitor Karanka, compareció en la rueda de prensa previa al vital encuentro ante el Mallorca para destacar que “el equipo está preparado” y “no hay un ambiente de ansiedad” ya que aunque sigan “en una zona” que no les “gustaría”, el plantel se nota “cómodo”.

El partido

El entrenador vasco afirmó que esta ha sido una “buena semana para trabajar juntos e ir recuperando gente y el ambiente” y que espera que refrenden “la mejoría” en defensa y también “la agresividad con el balón”. “Me gustaría ver más confianza para crear ocasiones y materializarlas”, añadió.

Al ser preguntado por el ambiente hostil que los rojiblancos encontrarán en Mallorca, Karanka dijo que a él “como jugador” le “encantaba” y como entrenador “más todavía” ya que considera “bonito” disputar partidos en escenarios donde “te juegas algo”. “Nos estamos jugando el descenso y que haya un ambiente hostil tiene que motivarnos más”, sentenció.

Parte médico

De los tocados y recuperados comentó que ya “están todos” pero algunos “no al cien por cien”. “Hay que ir poco a poco porque hay partido el martes y no quiero perder jugadores de cara a otros partidos”, agregó antes de confirmar que Machis, Gonalons o Arias están “para ser titulares” pero sin saber por “cuánto tiempo”. A lo mejor podrían jugar 50 o 60 minutos pero no el martes. Hay variantes que me condicionan ya que tenemos 6 o 7 con tarjetas (apercibidos)”, dijo.

Crisis social

Aseguró que “nadie ha hablado” de la crisis social que vive la entidad y que “la única manera” de conseguir la felicidad “es ir todos juntos y pensar en el partido” ya que considera que “la gente” está con ellos y “eso es lo importante”.

Virtudes bermellonas

De los puntos fuertes del rival comentó lo siguiente: “La principal virtud es tener a Javier (Aguirre) en el banquillo. Conoce bien LaLiga, tengo buena relación con él y es un gran entrenador y persona. Su carácter es una virtud. Es un equipo organizado y puede jugar directo con Muriqi o Abdón o jugar con Kubo o Kangin. Tiene muchas alternativas y están sacando partidos”.

Falta de gol

Finalmente, tuvo palabras para un Luis Suárez cuestionado en los últimos partidos por sus erráticos encuentros con la portería: “Él sabe que es un jugador importante. No creo que sea momento de reprochar errores. Luis es un grandísimo delantero y nos va a ayudar de aquí a final de temporada”.