A Jon Karrikaburu, pretendido por el Granada CF, le salen numerosas 'novias'

Al jugador de la Real Sociedad Jon Karrikaburu, pretendido por el Granada CF, le han salido más ‘novias’. Al interés de los rojiblancos, que se conoció semanas atrás, se le han sumado varios equipos más de la categoría que ha hecho que el futbolista nacido en Elizondo tenga donde elegir. Una vez recuperados de sus respectivas lesiones Oyarzabal, el exrojiblanco Carlos Fernández, Barrenetxea y Cho, hay overbooking en la delantera del cuadro donostiarra, por lo que la cesión es la mejor salida para el joven ariete vasco.

Aunque el conjunto entrenado por Paco López está muy bien posicionado, la realidad es que el jugador quiere conocer cuanto antes su futuro. Y opciones tiene bastantes para elegir. Algunas de ellas más cerca de casa y otras, como en el caso del Granada CF, a más distancia, pero que puede suponer un impulso a su carrera si la decisión le sale bien.

Pocos efectivos

Lo que Karrikaburu quiere es jugar y tener continuidad, la que no ha tenido desde que subió la pasada temporada al primer equipo donostiarra tras su buen papel en LaLiga SmartBank con el filial de la Real Sociedad. A priori, por la entidad y el objetivo de los rojiblancos, podría tener más complicado gozar de minutos pero la delantera granadinista no va sobrada precisamente de efectivos.

Leganés, Alavés, Burgos, Zaragoza y Racing también pugnan por contratarlo

La dirección deportiva con Aitor Karanka en su momento, decidieron no hacer refuerzos en el mercado invernal en ataque. Se confió en Jorge Molina y que Matías Arezo terminara de explotar, algo que no ha sucedido. Las opciones de Callejón o Uzuni han demostrado que como un recurso pueden valer, pero no por sistema. De ahí la necesidad de firmar a uno o dos delanteros si sale Arezo, que está cerca de hacerlo tras jugar tan sólo 59 minutos en los últimos 18 encuentros. Es evidente que no cuenta para Paco López y su salida, además de beneficiar a Karrikaburu, obligará a buscar otro punta más para afrontar la segunda vuelta con, al menos, efectivos suficientes en el ataque.

Entre los equipos que se han interesado por el joven delantero navarro se encuentran Leganés, Alavés, Burgos, Zaragoza y el Racing de Santander, que en las últimas fechas han intensificado los contactos con el punta formado en Zubieta. El hecho de contar estos equipos con más delanteros en sus plantillas que le pueden hacer sombra provocaría que la decisión final sea jugar con la elástica rojiblanca.

Números

Algunos de ellos ya se interesaron por sus servicios en el mercado estival pero Imanol Alguacil quiso contar con él en la primera plantilla aunque, hasta el momento, han sido pocos los minutos que le ha otorgado. A sus 20 años ha participado en doce partidos entre LaLiga Santander, la Europa League y la Copa del Rey, tres de ellos como titular (ninguno en la competición liguera) para un total de 345 minutos y dos goles, ambos en la Copa frente al CD Coria.

En lo que se lleva de temporada ha jugado 12 partidos entre Primera, Europa League y Copa del Rey

De ahí, que la prioridad de los técnicos de la Real Sociedad y del propio futbolista sea jugar para no cortar su proyección, tras decidir que su etapa en el ‘Sanse’, el filial donostiarra ya concluyó. Y en ese sentido, el Racing le puede garantizar más minutos tanto por sus problemas en la tabla clasificatoria, está en descenso, como ante el arco rival pues es junto al Ibiza el que menos goles anota.

La afición rojiblanca quiere ver caras nuevas para afrontar, a priori, la segunda vuelta con más garantías. Restan veinte días para el final del mercado invernal y días de muchas negociaciones.