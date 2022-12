Karrikaburu, sobre el interés del Granada CF: "Quiero jugar y aprovechar las oportunidades marcando goles"

Jon Karrikaburu es una de las opciones de mercado más factibles para el Granada CF. El delantero de Elizondo está muy cerca de recalara en la disciplina nazarí, pues la Real Sociedad -equipo que posee sus derechos- desea cederlo a un equipo con posibilidades de ascender.

Burgos, Real Zaragoza, Real Sporting y Deportivo Alavés son algunos de los equipos que se han interesado en esta perla de la cantera de 'Erreala'. La única oposición que encontraron los rojiblancos fue la babazorra, potente candidato a optar por los puestos más altos de la tabla.

Karrikaburu atendió tras el partido de Coria a El Diario Vasco y habló, en primer lugar, de su primer gol con la Real. "Fue un balón que vi que cedían al portero y fui a presionarlo con todo, con la suerte de que el despeje me golpeó y acabó dentro. Imanol siempre nos dice que vayamos a apretar todos los balones sin importar cómo vaya el marcador. Luego hay que tener suerte para que entre, porque el rebote podía haber ido a cualquier lado", reconoció.

Karrikaburu no lo ha pasado bien estando tanto tiempo sin celebrar una diana suya, algo a lo que estaba acostumbrado casi todas las semanas. "Se me hacía raro, porque soy un jugador que está acostumbrado a meter goles y veía que no me entraban. Que me estaba costando. Por eso ahora estoy tan contento con estos dos que he conseguido, me he quitado un peso de encima", significó.

El joven delantero no entró a valorar mucho su posible cesión al Granada, salvo que los técnicos decidan finalmente su continuidad a las órdenes de Imanol. "Yo lo que quiero es jugar y aprovechar las oportunidades que me den marcando goles como en Coria. Ahora no me planteo otra cosa", afirmó.