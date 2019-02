El Granada CF vence en Córdoba sin cambios en el sistema

Sufrido, pero sorprendente el triunfo del Granada CF, no por no esperado, sino porque su técnico no modificó el dibujo con el que planteó la partida a Curro Torres y a su Córdoba. Bien es cierto que la entrada y debut de Ramón Azeez varió levemente las intenciones de los rojiblancos, pero el africano se situó como recurrente enganche con Rodri de delantero, con menos calidad que Fede Vico, pero con la intención de presionar la salida de balón de los locales, que dominaron el juego en la segunda mitad y pisaron bastante más el área de Rui Silva que los de Diego Martínez la de Carlos Abad.

Mismo dibujo

Pese a haber probado distintos sistemas en las últimas jornadas (con apuesta especial por la línea de tres centrales) y pese a las bajas, Diego Martínez repitió el mismo sistema 1-4-2-3-1 con algunas modificaciones debido a las lesiones y sanciones. El equipo, con la presencia de Fede Vico en la media punta, careció de esa apuesta por los dos ‘falsos’ delanteros y el técnico gallegó probó recuperar la unión de mayor calidad en la línea de tres tras el delantero, con el cordobés como enganche y Vadillo (que recuperó ayer su ingenio y precisión) y Dani Ojeda en bandas. En la segunda mitad, pendientes de las carreras a la contra, Vadillo tuvo su momento para actuar como ‘alma libre’, dejando en algunas acciones a Vico en banda y buscando ganar alguna acción a la contra con su velocidad. Todo cambió con los primeros cambios.

Estrenos

El canario Ojeda se estrenó como titular en el Nuevo Arcángel. Puertas y Pozo, después de las últimas oportunidades dadas por Martínez, perdieron el puesto inicial por el refuerzo invernal, quien, con menos capacidad de extremo puro, dejó prácticamente todo el carril de ataque a Víctor Díaz, pieza en la reacción del equipo tras verse por debajo en el marcador a los dos minutos de juego. El segundo fue Adri Castellano, una vez superada su lesión y ante la baja del comodín Quini. El lateral fue asentándose con el paso de los minutos en el partido, pese a contar con lagunas defensivas que costaron más de un susto a los rojiblancos.

Sorprendidos

Malo el inicio de partido del Granada CF. Quizás el peor en las 26 jornadas disputadas. Dejando que el Córdoba saliera con todas sus intenciones desde el vestuario, los califas sorprendieron con varios rebotes en el área que acabó con el balón en las botas de Andrés Martín, que lo coló en la escuadra de Silva. Fue sólo el gas inicial porque luego los rojiblancos volvieron a recobrar su nivel y lograron darle la vuelta al partido, recuperando, además, sensaciones que hacía jornadas que no se dejaban ver, sobre todo con buenas apariciones de jugadores que desequilibran: Vico o Vadillo.

Buena conexión

Se mascaba el peligro de que el fichaje más esperado por parte de la dirección deportiva y la grada este invierno no calara bien en el vestuario, después sobre todo de haber tenido que disfrutar de sus primeros minutos en momentos donde el equipo había perdido la chispa. Sin embargo, el canario ayer no sólo aprovechó la oportunidad de ser titular por primera vez, sino que se le vio con una especial conexión con pesos pesados del vestuario y del equipo. No hay más que repasar la celebración de los dos goles, el autogol tras asistencia intencionada de Vadillo y el logrado por Vico.

Versatilidad

Lo avisó el técnico en sala de prensa hace semanas, Azeez podría jugar en distintas situaciones dentro de su esquema, pero quizás lo menos esperado era verlo ayer casi como enganche. El nigeriano puede ofrecer mucho trabajo en la zona ancha. Tuvo acciones para mostrar músculo, pero también inteligencia a la hora de colocarse sobre el césped y lograr ocupar campo. Si Bernardo va llamando poco a poco a la puerta de la titularidad ante los flojeos de Martínez en la defensa y Ojeda mostró su currículo en el Nuevo Arcángel, Azeez se presume como uno de los comodines que el ténico gallego tiene apuntados para la disputa del último tercio de competición.

Decisiones

Sin mayor trascendencia en el resultado final, sí en la primera mitad algunas decisiones del colegiado del encuentro fueron muy protestadas por los jugadores del Granada. Concretamente, con 1-0, Rodri cayó en el área al intentar rematar un centro de Víctor Díaz. El delantero fue claramente agarrado y empujado por uno de los defensores del Córdoba, pero no se señaló nada. Minutos más tarde, el balón se encontró con las manos de Menéndez en el área tras otro centro de Víctor Díaz, pero ni el línea ni el árbitro señaló la pena máxima. Si el VAR estuviera en la Liga 1|2|3 quizás los rojiblancos podrían llevar más puntos.

Rodri

El delantero disfrutó de los 90 minutos de partido y rompió una racha positiva que arrastraba, ya que siempre que se había enfrentado al Córdoba con otra camiseta (tras vestir la verdiblanca) había conseguido anotar un tanto. El soriano sigue negado de cara al marco contrario, pero aportó trabajo y descolocó (también de los nervios) a los centrales cordobeses. Pese a su falta de gol, por suerte para el equipo, se rompió también la racha de tres encuentros sin ver portería. Aunque el primero llegara en propia puerta, Vico sí lo hizo con su tanto antes del descanso.