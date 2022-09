El Las Palmas-Granada se jugará el lunes tras ser aplazado debido a la tormenta Hermine

La tormenta tropical ‘Hermine’ ha cambiado todos los planes del Granada CF. Desde el pasado viernes ya venían avisando las instituciones canarias que el choque entre el cuadro rojiblanco y la Unión Deportiva Las Palmas que debía disputarse a las 21:00 horas en el Estadio de Gran Canaria sería complicado que se disputara. Lo avisó el presidente del Gobierno canario Ángel Víctor Torres en rueda de prensa. Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional no se pronunció.

La entidad rojiblanca tuvo que cambiar su plan de viaje pues en un principio iba a desplazarse en el mismo día. La previsiones meteorológica provocaron dicho cambio y toda la expedición granadina se desplazó este sábado como si nada ocurriera, aunque sus integrantes eran conscientes que sería complicado que se disputara el duelo. Los responsables del club estuvieron en contacto directo con los responsables de la Liga de Fútbol Profesional. Pero tenían que desplazarse sí o sí, estaban obligados a ello mientras no hubiera comunicación en contra.

Sin público

A lo largo de todo el día fueron muchas las informaciones que llegaban desde las islas. Desde que el duelo sería imposible que se jugara hasta que la tormenta había perdido potencia. Lo único oficial fue que el Cabildo de Gran Canaria confirmó que, de jugarse, sería sin público en las gradas. En concreto indicó en su cuenta de Twitter que “ante las dudas surgidas respecto al partido de la UD Las Palmas previsto para el domingo a las 20:00 horas (hora canaria), desde el Cabildo de Gran Canaria queremos aclarar que en ningún caso dicho partido podrá disputarse con público”.

Una medida lógica teniendo en cuenta que a lo largo de todo el fin de semana se comenzaron a suspender eventos tanto deportivos como de otra índole. Por ejemplo, el partido que debían disputar el Gran Canaria Teldeportivo y el Viaxes Amarelle, de la Primera Federación Futsal Femenina, también un duelo de hockey, además de aplazar multitud de partidos. Incluso, los exámenes teóricos de ingreso en la Guardia Civil en Tenerife y Las Palmas también cancelaron hasta nuevo aviso.

Alerta máxima

Las autoridades recomendaron a la población no realizar desplazamientos y no tenía sentido tomar esa medida y disputar un encuentro de fútbol para el que hay muchas más fechas pues el calendario en Segunda División es mucho menos intenso que en Primera. Todas las islas estaban en alerta máxima y no era lógico esperar tanto tiempo para decidir qué hacer.

El lunes a las 21:00

Justo cuando la expedición rojiblanca llegó al Aeropuerto de Gran Canaria se enteraron que la patronal de los clubes había decidido, tras tener toda la información sobre las previsiones y al habla con las autoridades, aplazar el duelo. Fue a las 20:56 horas cuando, en su cuenta oficial de Twitter, LaLiga determinó que el partido se dispute el lunes 26 a las 21:00 h.. Pese a que hubo cancelaciones de vuelos, éstas no les afectó al Granada CF que confirmó que llegó a tierras canarias sin incidencias y que permanecerá en territorio insular una vez celebrado el choque y, siempre y cuando, las condiciones lo permitan.

Los aficionados rojiblancos, por tanto, deberán esperar un día para ver a su equipo por televisión por el canal LaLiga SmartBank aunque no se sabe si se podrá presenciar por el canal Vamos de Movistar + pues a la misma hora está fijado que se emita el Cartagena y el Alavés.