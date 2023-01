El Granada CF ofrece ante el Levante un nuevo ejemplo de inoperancia ofensiva

Una vez más, las carencias ofensivas fueron la tónica en el juego del Granada CF a domicilio. Una nueva derrota y van ocho. Los rojiblancos se han dejado 30 puntos fuera de Los Cármenes donde son el mejor equipo. Un cambio de cara que comienza a desesperar a la afición, que espera que los refuerzos varíen su dinámica o, de lo contrario, regresar a Primera División será harto complicado.

Tres novedades presentó Paco López con respecto al once que puso en liza ante el Cartagena. La principal fue la ausencia de Uzuni, que se desveló cuando el club, tratando de ocultar información, dio la lista de convocados once minutos antes de ofrecer el once inicial. El albanés fue sustituido por Jorge Molina, mientras que las otras dos ‘sorpresas’ fueron el regreso de Víctor Díaz por Rochina y la entrada de Antonio Puertas por Alberto Soro.

Horrendo

El fútbol es mucho más fácil de lo que a veces algunos lo quieren hacer. No dar pistas al contrario no es sinónimo de engañarlo. Uzuni no pudo jugar por problemas físicos pero al Levante le dio igual porque fue un vendaval en el arranque ante un pobrísimo Granada CF, que se vio desbordado por la mayor motivación de los granotas. A los tres minutos se anuló un tanto de Wesley por fuera de juego previo, tanto que no subió al marcador gracias a la intervención del VAR. Pero a los once minutos Cantero, con un simple envío en largo, desarmó toda la zaga del Granada CF y adelantó a los de Calleja.

A peor

Seis minutos después, un penalti por manos de Ricard, en la foto de los dos tantos, puso a los 17 minutos un 2-0 preocupante. El Granada CF era un caos defensivamente pero tuvo la fortuna, 180 segundos después, de meterse en el partido con un tanto de Carlos Neva en la primera llegada al área de Cárdenas. Pero desde el banquillo se optó por jugar con una línea de tres, retrasando la posición de Víctor Díaz para buscar la solidez inexistente del primer cuarto de hora.

A mejor

El cambio de dibujo le sentó bien a los de Paco López, que comenzaron a tener el balón, moviéndolo con más criterio. En especial a Neva, que con la espalda más resguardada, jugó mucho más en campo contrario. En el eje, Petrovic contó con la ayuda de Melendo, que cuando intervino dio criterio al juego granadino pero también trabajó muy bien defensivamente pendiente en todo momento de Campaña.

Salidas del rival

Pero en la contra, los valencianos hicieron mucho daño. Raúl Fernández se vio obligado a salvar un mano a mano ante Cantero (39’) tras un nuevo pase a la espalda de Ricard, que atrás estuvo muy dubitativo. Con 2-1 se llegó al descanso y gracias. La reacción con el nuevo dibujo permitió no sufrir tanto.

Segundo acto

Tras el paso por vestuarios, el Levante ajustó atrás y no pasó por excesivos problemas atrás. Al Granada CF no le quedaba otra que buscar el arco rival para tratar de empatar el choque. La igualdad y las pocas ocasiones de gol pasó a ser la tónica, a diferencia de la locura de partido de los primeros quince minutos. Una vez más, se vio las carencias de los rojiblancos ante el arco rival que se acentúan cuando juegan a domicilio.

La sentencia

Ante la poca ambición de los granadinistas, el Levante, con muy poquito, anotó el tercero en una acción a balón parado, ese arte tan desaprovechado esta campaña en los rojiblancos y que tan importante es. Que se necesitan delanteros es una evidencia y no sólo uno. Y si de paso llega un centrocampista, mucho mejor. El único delantero es Jorge Molina, muy lejos de su mejor nivel.

Un mundo

Eso fue lo que tardó Paco López en hacer cambios. Cuatro de una tacada con 3-1 en el marcador, a doce del final y no es que precisamente su equipo estuviera a gran nivel. Se fueron Víctor Díaz, Melendo, Callejón y Jorge Molina y entraron al campo Sergio Ruiz, Perea, Bryan Zaragoza y Soro. Nada solucionaron en el segundo peor visitante de la categoría, que se dice pronto, tan sólo por delante del Ibiza de Lucas Alcaraz, próximo rival en Los Cármenes.