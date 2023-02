Luis Miguel Ramis, técnico del CD Tenerife: "No hay imagen que demuestre que es fuera de juego"

Al término del duelo entre Granada y Tenerife, que se saldó con victoria nazarí por 2-0 merced a un doblete desde el punto de penalti de Myrto Uzuni, Luis Miguel Ramis, entrenador del conjunto chicharrero, mostró sus impresiones en la sala de prensa del ‘Nuevo Los Cármenes’.

El catalán se mostró "satisfecho" porque "los chicos han cumplido el plan de partido" y pudieron así desactivar a los rojiblancos.

Cómo no, Ramis se detuvo, y de qué manera, a hablar de la acción polémica de la noche, el gol anulado a su equipo que hubiera supuesto el 1-1.

"Estoy muy decepcionado por cosas que no deberían preocuparme ni rodearnos. Son acciones para enfadarse. No puede ser que en un campo con ocho cámaras no salgan imágenes. La de la cámara que debía ocuparse de esa imagen, no aparece. Aun así, en la toma que se da no se ve nada claro. El árbitro tiene que tomar la decisión de anular el gol porque es la que tomó en el campo. Es de traca que no haya imagen que pueda corroborar con líneas azules y rojas si eso es fuera de juego o no", lamentó.

El técnico chicharrero reiteró que ha pitado la decisión que ha tomado en el campo porque "desde el VAR no le han podido ayudar. No hay imagen que demuestre que es fuera de juego. Hay cámaras de sobra para ello. Además, en los fueras de juego no suelen fallar nunca. Por más que lo intente entenderlo, no consigo hacerlo”, sentenció.