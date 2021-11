El problema en la rodilla de Luis Milla, principal preocupación del cuerpo médico

Debido a las lesiones de Maxime Gonalons, Yan Eteki e Isma Ruiz, un cuarto problema físico en la medular del Granada CF generaría muchos quebraderos de cabeza para el técnico Robert Moreno. Por ello, los mimos a Luis Milla están siendo numerosos. El centrocampista madrileño tuvo que ser cambiado a cuatro minutos del tiempo reglamentario por un problema en la rodilla. Su nivel de juego está siendo excelso y en caso de no poder jugar ante el Espanyol, su baja sería muy importante.

Corría el minuto 81 cuando el ex del Tenerife acudió a una banda para despejar el esférico. Lo hizo pero en su intentó, y ante la presión de Cantero, golpeó primero el cuero y luego al levantinista que realizó una entrada peligrosa. La rodilla derecha se le fue un tanto tras el impacto y el grito se escuchó en todo el estadio. Fue entonces cuando se encendieron las alarmas en todo el granadinismo. Fue tratado por el cuerpo médico, con Salvador Castillo a la cabeza y el fisioterapeuta Alberto Vera y regresó al terreno de juego. Sin embargo, a los 86 minutos y tras un sprint para tocar en corto a un compañero, sintió que algo no iba bien. Se sentó sobre el césped, con 0-3 en el marcador, y finalmente fue sustituido por Raúl Torrente. Las cámaras de televisión le cazaron indicando cómo fue la acción por la que tuvo que abandonar el terreno de juego.

En forma

En las redes sociales, al margen de la alegría por haber logrado el triunfo, todos los aficionados deseaban que Milla no estuviera lesionado. Está siendo el mejor jugador de los rojiblancos en la presente temporada y desde el pivote se ha convertido en el eje sobre el que todo gira. En rueda de prensa, Robert Moreno señaló que “las primeras exploraciones del doctor no apuntaban nada, no sentía dolor pero habrá que esperar. Ojalá no sea nada importante porque está en un momento dulce”. Ahora le toca al cuerpo médico trabajar y tratar de recuperar al centrocampista nazarí de cara al duelo ante el Espanyol. En cualquier caso, el parón que habrá que afrontar la próxima semana ayudará a su recuperación en caso no llegar a la cita en Cornellá.