El Granada CF quiere cambiar su mala dinámica a domicilio en La Rosaleda

Uno de los duelos más esperados cuando salió el calendario de LaLiga SmartBank ya está aquí. El Granada CF acude este jueves a La Rosaleda para rendir visita al Málaga CF, que no pasa por su mejor momento y para el que la cita cobra especial importancia. A priori, sobre todo por plantilla, eran dos de los claros favoritos para ocupar los puestos de privilegio en la categoría pero la competición, hasta el momento, está poniendo a cada uno en su sitio.

Los malacitanos, que suman ya cinco campañas en Segunda División desde que descendieran en la campaña 2017-2018, no están cumpliendo con las expectativas y lo están pasando realmente mal en la tabla clasificatoria. Los rojiblancos, por su parte, no terminan de asentarse en los puestos de play off debido a su lamentable rendimiento fuera de casa porque en Los Cármenes la historia cambia y mucho.

Mala racha a domicilio

Pero un derbi siempre tiene connotaciones especiales. Hace cuatro años, los granadinistas acudieron al estadio malagueño con el objetivo de romper una mala racha sin ganar de 22 años y lo lograron. Ese debe ser el ejemplo a seguir para romper con la horrible dinámica a domicilio. A poco que mejoren sus registros lejos del Estadio Nuevo Los Cármenes, los de Paco López entrarán en la pelea por el ascenso directo que no está tan lejos. Y es que, pese a sumar tan sólo cinco puntos en nueve salidas y lograr una única victoria, son ya ocho los encuentros sin marcar fuera de casa y eso pesa.

Para la cita, Paco López no podrá contar con André Ferreira, Raúl Torrente, Sergio Ruiz, Antonio Puertas y Rochina, siendo Bodiger duda pues sale de una lesión. Teniendo en cuenta la cercanía del choque del domingo en la instalación del Zaidín ante el sorprendente Real Burgos, lo normal es que haya cambios en el once inicial, sobre todo para poder mantener el tono físico aunque ante el Alavés se jugó el viernes y los rojiblancos han tenido tiempo para recuperar.

El principal cambio en el equipo que salga de inicio será el regreso de Raúl Fernández una vez cumplido su partido de sanción tras su expulsión ante el Leganés. El veterano guardameta vasco, que suma siete porterías a cero en los nueve duelos que ha disputado completos, pues ante Las Palmas salió desde el banquillo y frente al cuadro pepinero apenas duró dos minutos en el campo, regresará bajo el arco pese a que su sustituto, Adri López, cumplió con creces.

Posibles modificaciones

En defensa es probable que también haya modificaciones, bien con la entrada de Quini o de Víctor Díaz en el eje de la zaga. No obstante, el capitán podría adelantar su posición como ha hecho en los dos últimos partidos en los que salió como pivote pero en defensa se incrustó en el eje de la zaga. Y es que en la medular no hay mucho donde elegir. Con Sergio Ruiz lesionado y Bodiger recién salido de una lesión muscular, Petrovic y Víctor Meseguer son los únicos efectivos con los que cuenta el técnico de Silla. Por lo que tendrá que valorar qué dibujo emplear y qué piezas utilizar teniendo en cuenta la proximidad del duelo ante los burgaleses.

También existen dudas respecto a la zona atacante. Lo normal es que Uzuni y Callejón repitan por bandas con Jorge Molina, que se reencontrará con Rubén Castro con el que hizo una de las parejas más goleadoras de la historia del Real Betis, en punta. Existe una tercera plaza por la que pelean Melendo, Bryan Zaragoza, Perea y Soro, con más opciones para el primero.

El Málaga afronta la cita con hasta nueve bajas

El Granada CF se encuentra a dos puntos de los puestos de play off, que ahora mismo marca el Eibar, por lo que un triunfo en La Rosaleda, donde han vencido conjuntos como Las Palmas, el Albacete o el propio conjunto eibarrés, metería seguramente a rojiblancos entre los seis primeros que debe ser el objetivo antes de que termine la primera vuelta del campeonato el próximo sábado 17 de diciembre en Lugo.

El rival

Enfrente estará un rival que se encuentra a cuatro puntos de la salvación y que no termina de arrancar con el exjugador rojiblanco Pepe Mel en el banquillo. Desde que se hizo cargo del banquillo malacitano, únicamente ha logrado dos triunfos, frente al Lugo y la Ponferradina, ambos en casa, en la docena de encuentros que ha dirigido. El preparador madrileño tendrá hasta nueve bajas para la cita. En concreto, Bustinza, Cristian, Ramón Enríquez, Álex Gallar, Juande, Andrés Caro, Víctor Olmo, Moussa y Haitam.

La cita, que dará comienzo a las 21:00 horas, será dirigida por el colegiado madrileño David Gálvez Rascón, que estará acompañado en el VAR por Daniel Ocón Arráiz. Al ser festivo, se espera que en torno a unos 2.000 seguidores granadinos se den cita en La Rosaleda que vivirá un buen ambiente pese a la situación deportiva de los locales.