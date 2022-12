El Málaga cuenta con nueve bajas de cara al encuentro ante el Granada CF

El Málaga CF, rival del Granada CF el próximo jueves en LaLiga SmartBank volvió este martes al trabajo pese a estar a dos días del duelo ante los de Paco López. Pepe Mel, técnico del cuadro malacitano, no lo tendrá fácil para formar el once inicial debido a la cantidad de bajas con las que cuenta el preparador madrileño.

En la sesión celebrada este martes, no saltaron al terreno de juego has nueve jugadores que se encuentran con problemas físicos. El último en lesionarse fue el central Bustinza, que se fracturó la nariz en el entrenamiento previo al duelo que los blanquiazules se midieron al Levante que terminó con derrota por 1-0. Tampoco estuvo Cristian, lesionado del aductor derecho que pasó por el filial del Granada CF y que tras no contar con oportunidades se marchó al Málaga, donde está contando con la confianza de su técnico. De hecho, la pasada campaña llegó a estar convocado en un duelo de Copa del Rey ante el Laguna pero no llegó a debutar. Se trata, sin duda, de dos bajas de jugadores importantes que se unen al listado de la enfermería malaguista, que está repleta.

Más bajas

El granadino Ramón Enríquez y Álex Gallar realizaron labor específica en solitario, mientras que Juande, Andrés Caro, Víctor Olmo y Moussa continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Haitam sigue a la espera de someterse a intervención quirúrgica tras confirmarse la pasada semana que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La novedad del día fue la presencia del extremo canterano Juanmita ante la escasez de efectivos.