Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Nos hemos quitado un peso de encima”

Aitor Karanka, entrenador del Granada CF, elogió la actuación de Jorge Molina, autor de un doblete y de dos asistencias en la goleada (2-6) de su equipo ante el Mallorca en el estadio Son Moix. “Hasta que no lo conoces no eres consciente de lo bueno que es en todo, lo que genera, como finaliza. Para salir de inicio con él tuve ciertas dudas porque solo arriba podía estar un poco desprotegido. Molina es un chico espectacular. Ha renovado otro año y para nosotros, en el vestuario y en el campo es importantísimo. Ha salido en momentos complicados en el segundo tiempo. Es una pena no haberle conocido 20 años antes”, declaró Karanka en rueda de prensa.

A la pregunta de qué había hablado con sus jugadores en el descanso con el marcador 1-1, el técnico vasco respondió que no podía “decir ciertas cosas”. “Pero sobre todo intenté motivarles y más que eso, exigirles porque nos estábamos jugando un partido importantísimo. Y parecía que no iba con nosotros. Encima nos metieron un gol que nos ha perjudicado. Les exigí esa capacidad que tienen y también corregí errores tácticos, ya que en la segunda parte cambiamos dos veces de sistema”, señaló el entrenador vasco.

"Un paso más"

Con la goleada en Mallorca ante un rival directo, Karanka admitió que su equipo se había quitado “un peso de encima”, pero rápidamente matizó: “Ese peso vuelve rápido si pensamos que lo hemos hecho a falta de tres partidos. Tengo un equipo que puede dar un paso más, está más organizado, pero necesitamos ser más agresivos. Pero ahora toca disfrutar y empezar a pensar en el próximo compromiso”.