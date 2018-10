El medio Fran Rico comienza a ver la luz al final del túnel

Tocando el balón como si de un niño con su pelota nueva estaba ayer Fran Rico sobre el césped de la Ciudad Deportiva en el entrenamiento de los rojiblancos.

El centrocampista gallego, uno de los cuatro capitanes del equipo, comienza así a ver el final el túnel en su proceso de recuperación de su lesión de rodilla, una dolencia que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 18 de febrero de 2017. Casi 600 días lleva el de Portonovo poniendo a tono su articulación y que ayer dio un salto más en su intento por tratar de volver a sentirse futbolista.

Al centrocampista se le vio apenas un cuarto de hora pero con cierta soltura tocando el cuero junto al coordinador de los servicios médicos del club rojiblanco, Dionisio González pero eso sí, trabajando al margen del grupo.

Fue una sesión eminentemente táctica, que comenzó en el gimnasio para posteriormente saltar al césped donde los de Diego Martínez trabajaron la circulación de balón y aspectos como la presión. Para finalizar disputaron un partido de once contra once pero no en todo campo sino reduciendo las dimensiones.

El que estuvo trabajando también al margen fue el portero portugués Rui Silva por una luxación en el quinto dedo de la mano derecha que le obligó a recibir tratamiento de fisioterapia y que le convierte en duda ante el Reus.