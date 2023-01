Meritorio empate del Recreativo Granada ante el Atlético Sanluqueño (0-0)

El Recreativo Granada sigue sumando y se llevó un meritorio punto de la difícil visita al Atlético Sanluqueño, el tercer clasificado de la tabla. El filial nazarí no pudo encadenar la que hubiera sido séptima victoria consecutiva en la impresionante racha que ha llevado a los de Juan Antonio Milla de la zona baja hasta situarse a las puertas de las plazas de play-off, pero sí mantuvieron la otra racha con la que llegaban a Sanlúcar de Barrameda y dejaron su portería sin encajar por sexto partido consecutivo.

Superados los minutos iniciales de tanteo en El Palmar, el Sanluqueño fue el primero en acercarse al área rival, si bien lo hizo de manera tímida con dos disparos lejanos de Zeki, que desvió a córner la defensa granadina, y de Viti, que no encontró el camino entre los tres palos y mandó el balón por encima de la portería de Ángel Jiménez.

En el tercer intento de este tramo inicial los locales trataron de buscar mayor profundidad con un pase de Zeki hacia Nacho Goma, pero la defensa nazarí anduvo muy atenta a la acción para cortar oportunamente una acción que el público de El Palmar intuía prometedora.

La primera señal de vida del Recreativo en ataque llegó al paso por el cuarto de hora de juego, en una transición que Carlos Pérez resolvió con un disparo que se marchó desviado no muy lejos de la portería de Olmedo. La réplica por parte local la dio Airam Cabrera cerca ya del ecuador del primer tiempo, en un remate en posición algo forzada que atajó sin excesivas dificultades Ángel Jiménez.

El juego transcurría por los parámetros de la igualdad y el partido estaba controlado por parte de los de Juan Antonio Milla, si bien la mayor mordiente ofensiva que mostraba el Sanluqueño obligaba al filial granadino a estar muy concentrado para dificultar la creación de los locales y minimizar sus intentos de llevar peligro. Un centro de Martí Crespí que murió a manos de un Ángel Jiménez muy seguro durante toda la matinal y una acción individual de Kike Carrasco que la zaga nazarí mandó a córner haciendo gala una vez más de la solvencia defensiva que mantiene desde hace dos meses.

Un cabezazo del propio Kike Carrasco que se marchó desviado sin poner en excesivo apuros el marco granadino fue lo último destacado en las área de un primer tiempo que, pudiendo ser mejor, cumplió el objetivo nazarí de neutralizar el rival más peligroso de los que ha tenido el Recreativo Granada dentro de la inmaculada racha de las últimas jornadas.

Movió pieza Juan Antonio Milla en el descanso con la entrada de Juanma en sustitución de Julito, buscando refresco para una línea medular que tenía la clave del duelo si de lo que se trataba era de controlar el partido y dificultar la creación ofensiva de los gaditanos. El propósito surgió efecto y el Sanluqueño apenas dio señales de vida en ataque en el cuarto de hora inicial de la reanudación. Así las cosas, también el técnico local Antonio Iriondo movió su equipo con un doble cambio, al que replicó Milla dando entrada al recién incorporado a la plantilla del filial nazarí Álex Pachón.

Si en la primera mitad el Recreativo no había encajado pero sí había concedido alguna llegada a los locales, en la segunda las prestaciones defensivas fueron aun mejores y hasta llegarse al cuarto de hora postrero todo lo que pudo ofrecer en ataque el Sanluqueño fueron centros laterales que unas veces los zagueros y otros el guardameta nazarí resolvieron sin demasiadas complicaciones.

No solo se defendió el Recreativo Granada, que nunca dejó de tener también como objetivo acercarse a la portería rival y en la segunda mitad tuvo más fases de posesión del balón que en la primera. La calidad del rival le impidió pisar el área contraria con la frecuencia y la efectividad de los últimos partidos, pero no faltó la ocasión nazarí en Sanlúcar. En el minuto 76, una buena jugada combinativa terminó con un disparo de Mario da Costa que se estrelló en el lateral de la red del marco sanluqueño.

Aunque no terminó en gol, la jugada tuvo su valor en la lectura del partido, ya que los granadinos llevaban minutos sin pisar el área local y con esa llegada demostraron que también podían llevar peligro en ataque, lo que obligó a los de Iriarte a no poderse descuidar atrás de cara a los últimos minutos.

El Sanluqueño siguió llevando la iniciativa en el juego, pero sin irse arriba a la desesperada en pos de un gol que no tuvo cerca en ninguna de las acciones de la recta final del partido. Bien al contrario, con el paso de los minutos también los locales fueron dando por bueno el reparto de puntos, no en vano el Recreativo Granada venía como un meteorito escalando posiciones y mantener distancias en la tabla no era una mala resolución para el Atlético Sanluqueño.

Sin novedad ni en los últimos minutos ni en los tres de añadido que ordenó el colegiado sonó el pitido final en El Palmar, de donde el Recreativo Granada se llevó un punto tan trabajado como meritorio que no hace si no reforzar la buena trayectoria en las últimas jornadas del filial nazarí.

Salvado el difícil escollo de Sanlúcar, el Recreativo ya piensa en el siguiente compromiso, el duelo de filiales del próximo domingo ante el Cádiz Mirandilla.