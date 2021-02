Últimamente los planes a Diego Martínez no le sale tan bien como desearía. El entrenador gallego y su cuerpo técnico están realizando esta campaña un máster en la gestión de un equipo profesional sobre todo a la hora de repartir los esfuerzos. Tanto partido seguido y, sobre todo, la sucesión de lesiones en su plantilla está haciendo que en ocasiones tenga que darle minutos a futbolistas que en sus planes iniciales no estaban previstos que lo hicieran.

Ocurrió ante el Atlético de Madrid cuando tuvo que dar entrada a Yangel Herrera y Gonalons pese a que reconoció que no deberían haber jugado, teniendo en cuenta la inminente visita del Nápoles a Los Cármenes. Precisamente ante los italianos no había intención de que Germán jugase. En teoría tenía, según el parte médico ofrecido por el club, una lesión fibrilar en el aductor derecho. Sería una microrrotura porque el central gaditano no sólo estuvo sobre el terreno de juego más de 70 minutos por la lesión de Vallejo sino que en Huesca disputó todo el encuentro.

Duda

Sin embargo, la mayor preocupación a día de hoy de cara a la cita en tierras italianas de la Europa League el próximo jueves es Yangel Herrera. El míster vigués no tenía intención de que pisara el césped de El Alcoraz, pero la lesión de Alberto Soro en la acción que supuso el 3-2 ante los de Pacheta le obligó a darle entrada al verde. Soro, que ha reconocido en sus redes sociales que estará varias semanas de baja por un golpe en la rodilla, no jugará en Nápoles y la presencia del venezolano es más que dudosa.

El centrocampista, que en principio no iba a jugar, salió por el lesionado Soro

El ‘vinotinto’ jugó apenas catorce minutos. Sustituyó al mediapunta maño en el 61’ y terminó siendo cambiado en el 75’ por Kenedy. Cuando el jugador cedido por el Manchester City se sentó en el césped para ser atendido, la cara de Diego Martínez fue un poema consciente de la importancia que tiene en su trivote el sudamericano y lo bien que encaja junto a Maxime Gonalons y Ángel Montoro. Tanto el galo como el valenciano formaron parte de la expedición pero no gozaron de minutos, que era el plan inicial del técnico rojiblanco con Yangel pero las circunstancias hicieron que no se cumpliera esa primera intención.

La pandemia debido al Covid-19 ha provocado que los medios de comunicación no puedan acceder a los entrenamientos del Granada CF, por lo que las noticias por parte de la entidad nazarí llegan con cuentagotas. Y tampoco al preparador le gusta dar muchas pistas, es más, es muy del gusto de despistar o directamente de eludir preguntas respecto a jugadores que pueden ser baja. Así lo demostró en la rueda de prensa posterior al choque ante el Huesca en la que no quiso responder a una cuestión que se realizó sobre la disponibilidad de Soldado ante el Nápoles.

¿Cambio de sistema?

La presencia o no de Yangel Herrera, con un problema muscular que no ha sido desvelado hasta el momento, no está clara pero si el propio jugador pidió el cambio, en apenas cuatro días es harto complicado, por no decir imposible, que pueda estar a las órdenes del cuerpo técnico. Eso trastoca todos los planes, pues Luis Milla tampoco estará disponible y Quina y Fede Vico, que podrían jugar también en la medular, no están inscritos en la competición continental al igual que Adrián Marín. Si a ello se les suman las ausencias de Vallejo, Soro y Luis Suárez y quizá Soldado, los problemas para Diego Martínez aumentan una cita más. De hecho, el único recambio en la medular sería Yan Eteki, lo que provocaría con casi total seguridad un cambio de sistema ante un posible problema físico de alguno de los centrocampistas titulares en el Estadio Diego Armando Maradona.

Si finalmente causa baja, Diego Martínez podría cambiar el sistema de juego

La lista de convocados que se conocerá este miércoles antes de partir a tierras italianas desvelará gran parte de los planes del preparador nazarí, que como ha dicho en más de una ocasión, en ocasiones tiene que hacer encaje de bolillos para formar un once competitivo. Ante una cita tan importante como la del jueves, se tendrá que exprimir más aún la cabeza para tratar de acceder a los cuartos de final de la Europa League en lo que sería un hito más del Granada CF esta temporada.