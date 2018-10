"Estoy orgulloso del equipo"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, indicó varias veces durante su rueda de prensa posterior al partido que "el equipo ha merecido el gol". "Hemos competido muy bien, el equipo se ha esforzado, se ha entregado y con uno menos hemos sido merecedores del gol. Hemos arriesgado con los cambios y se ha intentado", añadió.

El técnico, con caballerosidad, también fue claro al hablar de la actuación arbitral: "Está claro que la acción de la expulsión y el penalti condicionan el partido, son choques igualados y esas jugadas hacen que la balanza vaya de un lado o del otro. Víctor me comenta que se resbala, no es una acción con mala intención. En estos campos mojados puede ser más aparatosa. Hay que aceptar que lo expulse, arbitrar es muy difícil, pero ha habido acciones dentro de la intensidad del partido como un empujón previo a Álex en la acción del penalti y la acción de Silvestre en la primera parte, una acción bastante clara de pisotón a Vadillo. Hoy nos toca a nosotros salir perjudicados, hay que aceptarlo porque arbitrar es muy difícil, pero esos detalles hacen que la balanza vaya de un lado o de otro".

"Perder siempre siempre duele y más a un equipo como el nuestro con raza, personalidad y carácter, pero tener la capacidad de apretar ante un rival como el Alcorcón y generar con diez ante este equipo tiene mucho mérito. Me voy muy orgulloso del esfuerzo del equipo y de los jugadores, faltó ese acierto que tuvimos en otras ocasiones", añadió.

El técnico aclaró que el enfado de Álex Martínez tras el cambio no fue por la sustitución sino por la acción del penalti: "La reacción en el cambio es por el penalti porque él me dice que le empujan. No se siente mal por el cambio, estaba fastidiado por esa acción que es la que desnivela el partido".

"Hay que levantarse y ya pensar en el siguiente partido. A los jugadores hay que felicitarles por el esfuerzo. Nosotros tenemos una frase que es entregar todo de todos en todo momento, y es lo que hemos intentado. A veces te llega para ganar, otras para puntuar y otras veces, como en este caso, para no llevarte nada, pero sí que nos llevamos el orgullo, la intención, el no rendirnos ante todas las circunstancias. Hay que digerir la derrota y aprender de los errores", agregó.

Martínez también se refirió a las sustituciones de carácter ofensivo que hizo: "Hemos hecho cambios para llevarnos el 2-0 o empatar 1-1. Nos la hemos jugado. Con Fede Vico echamos más leña al fuego y más riesgo porque creíamos que hacíamos gol".