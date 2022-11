Conoce las novedades de primer entrenamiento de Paco López como entrenador del Granada CF

La era Paco López en el Granada CF se ha iniciado este jueves con la primera sesión de entrenamiento dirigida por el técnico de Silla en la Ciudad Deportiva. Y al igual que su antecesor, Aitor Karanka, no contó con toda la plantilla disponible sino todo lo contrario. Hasta once bajas se encontró el ex del Levante en su puesta de largo.

En concreto, no estuvieron con el grupo los lesionados de larga duración como el guardameta portugués André Ferreira y el central Raúl Torrente, además de los zagueros Ignasi Miquel, Miguel Rubio y Quini, tres de los cuatro centrocampistas como Petrovic, Sergio Ruiz y Bodiger, junto a Rubén Rochina siendo la ‘sorpresa’ la ausencia de Uzuni y Melendo. No obstante, alguno de ellos como Melendo, Petrovic o Ignasi sufren leves molestias y por precaución los responsables médicos decidieron que trabajaran aparte.

Partidillos y balón parado

Acompañado de su nuevo cuerpo técnico, el valenciano decidió al margen de hacer rondos, realizar distintos partidos de corta duración en campos reducidos donde el toque de balón rápido era la premisa. Otro de los ejercicios que llevaron a cabo fue el balón parado, una de las rémoras de la etapa de Aitor Karanka y fundamental en una categoría como la Segunda División.

Al entrenamiento acudieron el director general de la entidad, Alfredo García Amado, y el director deportivo Nico Rodríguez que observaron de primera mano el estreno del entrenador en el que han confiado para tratar de devolver al Granada CF a LaLiga Santander.