Paco López, técnico del Granada CF: "Preferiría no tener 27 jugadores"

El entrenador del Granada CF, Paco López, celebró antes de la disputa del encuentro este domingo ante el Villarreal 'B' en La Cerámica que es la primera vez "desde mi llegada que nos encontramos con prácticamente toda la plantilla al completo".

No obstante, el valenciano tiene que lamentar en este momento varias bajas. "Puertas no ha podido entrenar y valoraremos su estado a última hora. A André le faltan todavía entrenamientos y en principio se quedará. Soro también está en proceso de recuperación".

No quiso entrar en valoraciones del mercado el de Silla, pues para él, "la misión de un entrenador no es valorar el mercado, sino sacar el máximo rendimiento individual y colectivo a la plantilla". Sin embargo, el técnico rojiblanco no escondió sus preferencias. "Siempre diré que prefiero una plantilla acorde a las necesidades. Preferiría no tener 27. Pero, como no ha sido posible, me tocará sacar el máximo rendimiento a todos”.

Sobre el estado físico de los nuevos fichajes, López analizó que solo "hay que fijarse en lo que han jugado últimamente hay que guiarse por los minutos que han estado jugando últimamente. Weissman ha participado bastante, Pol no tanto y Famara algo menos”.

El terror vuelve a sobrevolar la cabeza de los jugadores. Un partido a domicilio. "El trabajo que se está haciendo es bueno y debemos recoger sus frutos ganando cada partido. Venimos de sumar los últimos seis puntos que ha habido en juego y eso es lo que nos debe dar confianza para afrontar el siguiente encuentro, sea en casa o fuera".

Más que un problema mental a domicilio, "nuestra obligación es analizar las situaciones a nivel general. No creo que sea algo de mentalidad, hemos hecho análisis y hablamos. Pero, esto es como todo, las obsesiones no son buenas consejeras. El equipo está con mucha confianza, viene de obtener los últimos seis puntos en juego y vamos a Villarreal sin pensar en que lo hacemos fuera".

No tendrán fácil cortar la sangría lejos de Los Cármenes, pues el filial del submarino amarillo, cuenta jugadores de un nivel técnico muy alto, con ganas de ser de primer nivel. "Está demostrando que no es un filial al uso, sino que juega de tú a tú a cualquier rival. Encontraremos a un rival peligrosísimo, con futbolistas que salen bien al espacio. Tendremos que hacer las cosas muy bien", concluyó.