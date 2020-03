Paco López: “No sé cómo llegará el Granada”

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que no sabe si al Granada CF, su rival este domingo en Valencia, le afectará “positivamente o negativamente” haber perdido en las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. “No sé sinceramente cómo van a llegar y por eso tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Estamos viendo la temporada que está haciendo”, dijo Paco López tras destacar la “gran temporada” del conjunto de Diego Martínez.

“Será tremendamente difícil. Es muy fuerte a nivel físico y tenemos que hacer las cosas muy bien en todos los aspectos. Es un partido para no despistarnos en absoluto desde el primer segundo”, agregó. El entrenador valenciano confesó que echa de menos ser más regular durante la temporada y que le gustaría seguir la buena racha en casa. “Nos gustaría mantener la regularidad, pero pueden aparecer buenas y malas dinámicas. Nos parece importantísimo enganchar otra victoria y para eso tenemos que hacer las cosas muy bien”, declaró.

Autocrítica

El preparador del Levante explicó que los jugadores ya saben lo que hicieron bien y lo que no hicieron tan bien” en la derrota ante el Eibar de la pasada jornada y restó importancia a la charla mantenida este viernes con su plantilla. “Hemos hablado de cosas que nos interesan de cara al domingo”, precisó.

Paco López, que confirmó que el ex central rojiblanco Rubén Vezo regresará a la convocatoria tras dos semanas de ausencia, dijo que para él es un “honor y un orgullo” cumplir dos años en el Levante. “Es un honor y un orgullo, pero estamos tan centrados en el partido que ya lo valoraremos más adelante. Cuando me lo dicen siento mucha satisfacción pero la cabeza se me va a preparar el partido. En el primer día no piensas que esto va a ocurrir. Cuando termine esto, haremos un balance”, concluyó.