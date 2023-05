Paco López: "No nos vamos a callar ante los arbitrajes"

El técnico del Granada CF, Paco López, ha pasado por sala de prensa para analizar el encuentro de este sábado ante el CD Lugo. Un partido en el que el foco "está puesto en hacer las cosas bien para ganar, en ser nosotros en nuestro campo, con nuestra gente y la idea es terminar el partido con victoria, que después del partido nos daría la posición de liderato, aunque faltarían jugar los demás equipos”.

El Lugo llega a Granada con su descenso certificado, algo por lo que jugarán sin presión ya en el nuevo Los Cármenes.Paco López asegura que “vamos a respetar mucho a los rivales, como hemos hecho siempre. Venga el rival que venga en cuanto a clasificación. Está demostrado esta temporada que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, da igual la clasificación, suceden mil cosas en fútbol. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en cómo hacer las cosas, ser ese equipo fiable y seguir apelando a nuestro ADN en Los Cármenes, en fútbol no hay nada fácil y el Lugo va a venir a hacer su mejor partido y a tratar de ganarnos”.

El Granada podría pecar de relajación por la situación clasificatoria del rival, aunque para el preparador valenciano "siempre hay que dar el máximo". En caso contrario, recalcó que "no ganas ningún partido, como no des el máximo, como no estés concentrado, como lo le demos un buen uso a la pelota y como sin balón no estemos igual de exigentes que hemos estado siempre será mucho más difícil ganar. Estoy convencido de que mi equipo eso lo va a tener, por eso estaremos siempre un poco más cerca de la victoria”.

Sobre el dibujo que podría utilizar este sábado López, señaló que durante los partidos "hemos usado estructuras diferentes", pues "cada partido es diferente, lo que entendíamos que necesitábamos para el partido contra el Alavés igual mañana, que el rival es distinto, le damos una vuelta. Lo importante es que tengamos claro que el camino es el trabajo, que es lo que nos tiene que llevar a la victoria", aseguró.

Será importante que el Granada se adelante pronto en el luminoso por una cuestion de ansiedad y así poder afrontar el partido con cierta relajación. “Entendemos que el Lugo no va a venir a presionarnos excesivamente alto, pero espero un Lugo que haga daño en las transiciones", afirmó. Paco López cree que el conjunto gallego posee jugadores "que van muy bien al espacio y que son muy rápidos, es donde más cuidado debemos tener. Como todos los rivales en esta categoría tienen sus virtudes y cosas menos buenas que trataremos de explotar”.

Al técnico nazarí le cuestionaron sobre el escándalo arbitral sufrido en Mendizorroza por parte de Caparrós Hernández. "Los primeros días de la semana se ha comentado, decisiones como la que nos pasó en Vitoria con la expulsión de Sergio Ruiz, quién sabe si esa decisión no se hubiese tomado podríamos estar líderes, nunca lo sabremos, pero sí que nos hizo daño jugar con diez tantos minutos y ante un rival con tanto poderío como el Alavés en su campo”, lamentó

Además, Paco López tomó un momento de su comparecencia para defender el honor de su club. “No nos hemos quejado prácticamente nada durante todo el año y, sin embargo, hemos escuchado a compañeros míos de profesión en ruedas de prensa quejarse de arbitrajes y al final llega un momento en el que… tenemos a toda una ciudad detrás y a veces no solamente estamos luchando contra el rival sino contra otras muchas cosas que son difíciles de contrarrestar. Nos olvidamos, cada partido es una historia, pero es verdad que lo que no vamos a hacer es callarnos, sobre todo por ser fiel a toda esa gente que nos sigue. Nos dolió muchísimo porque viene ya de partidos anteriores y de quejas de compañeros de profesión. No vamos a ser los tontos de todo esto, pero esto nos hace más grandes todavía, contra todas esas adversidades vamos a seguir luchando hasta el final”.

Sobre las bajas que podría sufrir el conjunto rojiblanco este sábado, son las ya confirmadas últimamente. "Raúl Fernández sigue fuera y Ricard ha entrenado con normalidad durante toda la semana, pero tenemos a muchos jugadores con dudas, con problemas físicos. Trataremos de encontrar a los que mejor estén, teniendo en cuenta la cantidad de factores para decidir el mejor once de inicio".